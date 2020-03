Kịp thời ứng cứu 11 thuyền viên trên tàu cá gặp nạn ở cửa biển Thuận An

Lực lượng chức năng ứng cứu các thuyền viên trên tàu cá gặp nạn. Ảnh minh họa



Khoảng hơn 7h sáng 1/3, tàu cá có công suất 360CV mang số hiệu TH90178 TS của tỉnh Thanh Hóa đang trên đường vào bờ, khi đến phao số 0 cửa Thuận An (tỉnh Thừa Thiên- Huế) bị sóng to đánh vỡ mạn thuyền, nguy cơ bị chìm rất cao. Thời điểm gặp nạn, trên tàu TH 90178 TS có 11 thuyền viên, do ông Ngô Văn Bảo (SN 1980, trú tại tỉnh Thanh Hóa) làm thuyền trưởng.

Tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An điều động phương tiện ca nô cùng 6 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trạm kiểm soát Thuận An đến ứng cứu. Đồng thời, huy động 2 tàu cá TTH 94644TS và TTH 98304TS của ngư dân thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đang neo đậu tại Trạm kiểm soát Thuận An phối hợp tổ chức cứu nạn 11 thuyền viên và lai dắt tàu TH90178TS vào bờ.

Đến khoảng khoảng 9h ngày 1/3, tất cả 11 thuyền viên trên tàu cá gặp nạn đã được đưa vào bờ an toàn. Hai thuyền viên của tàu này bị thương được lực lượng Quân y biên phòng chăm sóc, sức khỏe đã ổn định.

