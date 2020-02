Kinh hoàng nhóm trộm cắp dùng gạch đập vỡ đầu du khách đi chùa?

Your browser does not support the video tag.

Vụ việc xảy ra tại chùa Lầu, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang trong ngày 23/2. Theo clip người dân chia sẻ trên mạng xã hội, tại khuôn viên chùa, du khách bắt được đối tượng giật dây chuyền vàng của một phụ nữ thì bị nhóm cướp dùng gạch tấn công để giải cứu đồng bọn.

Hành vi của nhóm đối tượng này đặc biệt hung hăng, một tên trong nhóm đã dùng gạch đập thẳng vào người đàn ông đang có ý định hợp sức bắt giữ kẻ trộm cắp.

Được biết, hiện cơ quan chức năng huyện Tịnh Biên đã tiếp nhận và đang điều tra, truy xét vụ việc.

Tác giả: Châu Anh

Nguồn tin: Báo Giao Thông