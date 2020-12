Kinh hoàng khoảnh khắc xe máy vít ga lao thẳng vào đuôi xe tải

Your browser does not support the video tag.

Vụ tai nạn xảy ra vào 13h22 ngày 13/12, trên quốc lộ 14, đoạn qua ấp 5, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, Bình Phước.

Thời điểm trên, một người đàn ông điều khiển xe máy đang lưu thông với tốc độ cao trên đường thì bất ngờ tông thẳng vào đuôi chiếc xe tải chạy cùng chiều.

Cú tông mạnh khiến nạn nhân văng xuống đường, tử vong tại chỗ, chiếc xe máy văng xa thêm khoảng chục mét. Toàn bộ diễn biến vụ tai nạn đã được camera giám sát của một nhà dân ghi lại.

Ngay sau khi được đăng tải, clip này đã ngay lập tức nhận được sự quan tâm, chú ý từ phía cộng đồng mạng. Đa số ý kiến bình luận đều cho rằng, người đàn ông đi xe máy đã thiếu quan sát, phóng nhanh nên mới dẫn tới tai nạn đáng tiếc.

"Đến chịu, xe tải đi chậm như vậy mà vẫn ông này vẫn vít ga tông vào được", "Chạy thế này không khác gì tự sát, bác tài lại vạ lây rồi", "Tết nhất đến nơi rồi, các bác nhẹ tay ga chút"... là những bình luận của cư dân mạng.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn