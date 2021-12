Kinh hoàng khoảnh khắc trăn khổng lồ sổng lồng, cắn chặt mặt người đàn ông không buông

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ một đoạn video ghi lại vụ việc một người đàn ông bị con trăn lớn tấn công khiến nhiều người kinh hoàng.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Kinh hoàng trăn sổng lồng cắn chặt vào mặt người đàn ông

Từ đoạn video có thể thấy trong sân nhà có một thùng tôn lớn. Khi người đàn ông ngồi xuống gần thùng tôn này, một con trăn lớn bất ngờ sổng ra và lao thẳng đến cắn chặt vào mặt người này. Người đàn ông dù cố vùng vẫy nhưng cũng không thể thoát khỏi răng nanh sắc nhọn của con trăn khổng lồ.

Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, người phụ nữ đang bế đứa trẻ gần đó không ngừng lớn tiếng kêu cứu. Lập tức, có 3 người khác vội vàng chạy đến giải cứu người đàn ông. Tuy nhiên, do kích cỡ con trăn quá lớn nên những người này đã phải dùng rất nhiều biện pháp khác nhau mới có thể "gỡ" được con trăn ra khỏi người này.

...



Con trăn sau khi được gỡ ra vẫn trườn dài trên sân khiến bất cứ ai chứng kiến cũng không khỏi rùng mình.

"Xem video mà tim treo ngược cành cây. May mà còn có người khác ra giúp chứ không thì không biết chuyện gì xảy ra."

"Nhà có trẻ con mà nuôi vật nguy hiểm như vậy trong nhà. Lợi lộc như nào cũng không nên thách thức tính mạng bản thân và gia đình như này chứ."

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: phapluat.suckhoedoisong.vn