Your browser does not support the video tag.

Kinh hoàng khoảnh khắc người chơi dù lượn bị cá mập lao lên tấn công

Theo Dailymail, vụ việc xảy ra hôm 25/6. Nạn nhân là một người đàn ông 37 tuổi chơi dù lượn ở một bãi biển ở thành phố Aqaba, Jordan. Khi dù lượn là là mặt nước, bất chợt một con cá mập nhảy lên cắn vào chân anh ta, khiến anh bị mất một phần thịt, đứt gân, rách cơ và gãy một số xương.

Nạn nhân đã được chuyển đến bệnh viện quân sự gần đó để cấp cứu. Sau khi phẫu thuật chấn thương ở chân phải, tình trạng của anh đã ổn định.

...

Ông Mohammad Qatawneh thuộc Trung tâm Đào tạo lặn quốc tế nói với truyền thông địa phương rằng, các vụ cá mập tấn công ở vùng vịnh Aqaba hiếm khi xảy ra. "Tôi đã làm việc ở đây 20 năm nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe nói đến một vụ cá mập tấn công ở khu vực này", ông Qatawneh nói.

Cũng chung nhận định này, ông Mohammed Khalil Al Zabada của Trường cao đẳng Khoa học Hàng hải cho biết: "Cá mập có thể xuất hiện ở bất cứ vùng biển nào trên thế giới, ở Biển Đỏ cũng có nhiều loại cá mập nhưng hiếm khi chúng xuất hiện ở vùng Aqaba". Theo ông, cá mập hiếm khi xuất hiện ở vùng nước nông ngoài khơi Jordan.

Trong khoảng một năm trở lại đây đã xảy ra một số vụ cá mập tấn công người ở Biển Đỏ, nhưng chủ yếu ở vùng biển phía nam, ngoài khơi Ai Cập. Hồi tháng 10/2020, một bé trai 12 tuổi người Ukraine và một hướng dẫn viên du lịch Ai Cập đã bị một con cá mập tấn công tại khu công viên quốc gia Ras Mohammed ở Sharm El-Sheikh. Vụ tấn công khiến cậu bé mất một cánh tay trong khi hướng dẫn viên du lịch bị mất một chân.

Tác giả: Minh Phương

Nguồn tin: Báo Dân Trí