Kinh hoàng con trăn ngóc đầu "ngửi ngửi" em bé đang nằm võng: Bị thu hút bởi mùi sữa mẹ?

DailyMail dẫn lại một đoạn video trích xuất từ camera an ninh của một gia đình tại Bến Tre vào 10h27 sáng ngày 7/12/2020 sẽ không khỏi khiến người xem phải sởn da gà. Trong video đó ghi lại cảnh một bà mẹ đang đưa võng ru con ngủ thì bất ngờ phát hiện một “vị khách” đáng sợ.

Một con trăn to lớn đã âm thầm bò từ cửa vào rồi ngóc đầu lên về phía em bé như đang ngửi mùi, lúc này người mẹ vẫn mải mê ru con nên không để ý xung quanh. Một lát sau, người mẹ mới hốt hoảng đến té ngửa và nhanh chóng bế con qua phòng khác để thoát khỏi con trăn.

Your browser does not support the video tag.

Trăn ngóc đầu ngửi em bé khiến mẹ hốt hoảng bế con bỏ chạy

Con trăn vẫn nán lại một lúc rồi mới quay đầu bò ra ngoài theo hướng mà nó đã vào, rất tiếc chất lượng đoạn phim quá thấp nên rất khó để xác định đây là con trăn gì? Nhiều người cho rằng rắn hay trăn rất thích mùi trẻ sơ sinh, mùi sữa mẹ và thường bò vào nhà gia đình có trẻ nhỏ.

Vậy thực hư chuyện trăn hay rắn thích mùi của trẻ sơ sinh là như thế nào?

Chỉ tính riêng nước ta cũng có rất nhiều trường hợp rắn tấn công bé sơ sinh và thậm chí như trường hợp bé 22 ngày tuổi ở Hà Tĩnh bị rắn cạp nia cắn tử vong ngày 8/1/2020. Điều đó khiến nhiều người tin rằng rắn rất thích mùi của trẻ em.

...

Tuy nhiên, TS Nguyễn Quảng Trường, viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật khẳng định trên báo Vietnamnet, thông tin này không chính xác. Ông cho rằng trong tổng số hơn 300 loài rắn ở nước ta thì tất cả đều có khứu giác kém phát triển, không ngửi được mùi.

Ông cũng khẳng định việc rắn thích mùi sữa mẹ như những lời đồn đại là không có cơ sở khoa học, đồng thời bác bỏ luôn cách đuổi rắn dân gian như trồng các loại cây có tinh dầu (sả, củ kiệu, nén, cây lan tỏi...) để đuổi rắn là vô tác dụng vì chúng không ngửi được mùi.

Rắn liệu có thích mùi sữa (Ảnh: Wiki)



Đa số các loại rắn và trăn đều có thị lực kém phát triển, thay vào đó chúng sử dụng chiếc lưỡi để lần theo vị trí con mồi. Chiếc lưỡi này sẽ giúp cảm thụ các phân tử hóa học trong không khí hay thậm chí trên mặt đất, dưới nước.

Ngoài ra đối với các loài rắn độc như rắn đuôi chuông, copperhead hay cả các loài trăn còn có một bộ phận có tên pit hole (hố má) ở gần mắt giúp chúng “nhìn” thấy con mồi thông qua nhiệt độ của nạn nhân so với môi trường.

Thế nhưng khả năng khứu giác của rắn lại nhạy cảm với các chấn động hơn là mùi vị, tóm lại việc rắn hoặc trăn thích mùi sữa mẹ và bò vào các gia đình có trẻ con là lời đồn không hề có cơ sở khoa học.

Tác giả: Hoa Hướng Dương



Nguồn tin: ttvn.toquoc.vn