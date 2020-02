Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 9/2, tại cổng khu du lịch Vườn xoài, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: Trân Văn Thuôc

Thời điểm trên, một chiếc xe ô tô đang quay đầu thì bất ngờ bị hai nam thanh niên điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao tông thẳng vào đuôi chiếc ô tô. Được biết, cú tông mạnh khiến một thanh niên bị bắn vào ghế sau ô tô tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng.

Toàn bộ sự việc xảy ra đã được camera giám sát ghi lại.

Tác giả: Hải Vân (tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Người Đưa Tin