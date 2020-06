Your browser does not support the video tag.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 9h24 ngày 6/6 tại Khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa, Long An được camera an ninh của nhà dân ghi lại.

Cụ thể, chiếc xe ben đã đi sát vào làn xe máy chạy với tốc độ rất cao, húc văng người phụ nữ vào gầm. Chưa dừng lại, tài xế xe ben còn kéo lê xe máy dưới gầm hơn 100m rồi mới dừng lại. Vụ tai nạn khiến người phụ nữ đi xe máy tử vong tại chỗ.

Được biết, nạn nhân là 1 cô giáo đang trên đường đi dạy.

Tác giả: Nguyễn Nhân

Nguồn tin:Báo Giao thông