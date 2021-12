Kinh hoàng cảnh gã đàn ông nghiện ma túy cầm thanh sắt đánh tới tấp khiến cán bộ dân quân trật tự tử vong tại chỗ

Ngày 13/12, MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh tượng một vụ án mạng kinh hoàng xảy ra trên đường phố TP Long Xuyên, An Giang khiến người xem không khỏi ám ảnh, sợ hãi.

Theo đoạn clip đăng tải, một người đàn ông tay cầm một vật như thanh sắt dài liên tục đánh vào một người đang nằm bất động trên một tuyến phố.

Cán bộ dân quân trật tự bị sát hại trong đêm trên đường phố

Hành động dã man của gã đàn ông khiến người xem vừa sợ hãi vừa phẫn nộ trước sự ra tay tàn ác. Sau khi tiếp tục đập nhiều nhát vào người nạn nhân đã bất động, gã đàn ông mới bỏ đi.

Liên quan đến vụ việc, theo thông tin trên tờ Người lao động cho biết, sự việc xảy ra tại phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Nạn nhân trong vụ án mạng kinh hoàng là anh T.V.M. (SN 1994, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn dân quân trật tự phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên).

Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan Công an TP Long Xuyên đã vào cuộc để truy tìm kẻ gây án. Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt được nghi phạm vụ án là Tạ Thanh Hải (SN 1990; ngụ phường Mỹ Long, TP Long Xuyên).

Tại cơ quan công an, Hải chỉ khai nhận bản thân nghiện ma túy và đã đánh nạn nhân đến tử vong.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc