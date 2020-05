Kinh hoàng cảnh chó Pitbull hung dữ cắn chết dê trên đường phố ở Vinh

Một đoạn clip quay lại cảnh tượng con chó Pitbull hung dữ cắn chết một con dê ngay trên đường phố đông người ở thành phố Vinh (Nghệ An) khiến người dân khiếp sợ.

Video: Chó Pitbull hung dữ cắn chết con dê trên đường phố đông người

Theo người dân kể lại, khi đang đi cùng chủ trên đường ven sông Lam, bất ngờ thấy đàn dê đang ăn cỏ phía trước, con chó Pitbull hung dữ lao lên phía trước và xông vào cắn một con dê.

Dù được nhiều người dùng dép, mũ bảo hiểm, gậy đánh đập nhưng con chó Pitbull vẫn truy đuổi quyết cắn chết con dê.

Nhiều người chứng kiến đều kinh hoàng, sợ hãi trước cảnh tượng này. Đa số lên tiếng chỉ trích chủ nhân của chú chó thiếu trách nhiệm khi dắt loài chó hung dữ này đi dạo phố nhưng không đeo rọ mõm.

Trước đó, ở nhiều nơi đã từng xảy ra vụ việc chó Pitbull hung dữ cắn người.

Theo điều 7, Nghị định 90CP/2017 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y, nêu rõ: "Phạt tiền từ 600 nghìn đến 800 nghìn đồng đối với hành vi không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng". Trường hợp chó dữ tấn công gây tổn hại sức khỏe, tài sản cho người khác thì chủ chó sẽ phải bồi thường tùy theo mức độ thiệt hại.



Tác giả: TRẦN LỘC

Nguồn tin: Báo VTC News