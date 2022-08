Kinh doanh tư vấn du học: Lợi ích doanh nghiệp và tương lai của con em chúng ta

Trong quá trình thực hiện chuyên đề nghiên cứu: ”Kinh doanh tư vấn du học: Những thực tiễn cần tháo gỡ”, Kinh doanh và Phát triển điện tử tiếp tục nhận được thêm những phản ánh liên quan Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Hợp tác Quốc tế Đông Dương. Đây là doanh nghiệp đã thực hiện dịch vụ tư vấn du học ở Trường THPT Quế Phong (Nghệ An) mà bài viết trước đó trong chuyên đề đã nêu ra qua khảo sát thực tiễn.

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Hợp tác Quốc tế Đông Dương (gọi tắt là Công ty Đông Dương) có địa chỉ tại số 80 đường Lý Tự Trọng, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy phép hoạt động ngày 10/12/2021, người đại diện pháp luật là ông Hồ Văn Danh.

Ngày 21/12/2021, Công ty Đông Dương được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh cấp giấy chứng nhận hoạt động tư vấn du học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Trong đó, yêu cầu Công ty Đông Dương có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về hoạt động dịch vụ tư vấn du học và các quy định trên địa bàn tỉnh.

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Hợp tác Quốc tế Đông có địa chỉ tại số 80 đường Lý Tự Trọng, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Nghiên cứu từ góc độ pháp lý, cho thấy trung tâm ngoại ngữ là cơ sở giáo dục thường xuyên thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Tổ chức, cá nhân muốn thành lập trung tâm ngoại ngữ phải đáp ứng một số điều kiện nhất định.

Theo Điều 2, Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ, tin học (ban hành kèm theo Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 21/08/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì căn cứ theo loại đối tượng thành lập trung tâm ngoại ngữ, có 3 hình thức trung tâm ngoại ngữ: Trung tâm ngoại ngữ do Nhà nước thành lập; Trung tâm ngoại ngữ do tổ chức, cá nhân trong nước thành lập; Trung tâm ngoại ngữ do cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài góp vốn toàn bộ hoặc một phần thành lập.

Như vậy, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự, tổ chức kinh tế, xã hội, xã hội nghề nghiệp được thành lập hợp pháp hoàn toàn có thể tự mình thành lập trung tâm ngoại ngữ để kinh doanh.

...

Theo quy định tại Điều 48 Nghị định 46/2017/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 135/2018/NĐ-CP về điều kiện để trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục được hoạt động, trung tâm phải đáp ứng các điều kiện sau: Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đạt tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư 02/2020/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 23/3/2020); Có địa điểm để xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định, gồm: Có đủ các phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện, phòng thực hành lao động sản xuất; Có các thiết bị dạy học và tài liệu học tập theo yêu cầu thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên.

Những điều kiện này phải được chứng minh trong hồ sơ xin cấp phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ bằng các văn bản tài liệu.

Về điều kiện của giám đốc trung tâm ngoại ngữ: Là người trực tiếp quản lý, điều hành tổ chức, bộ máy và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm. Căn cứ Khoản 2, Điều 6 Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ, tin học thì giám đốc trung tâm phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: Có nhân thân tốt; Có năng lực quản lý; Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương; Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; Giám đốc trung tâm được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập trung tâm bổ nhiệm. Nhiệm kỳ giám đốc trung tâm ngoại ngữ là 05 năm.

Tuy nhiên, theo thông tin phản ánh: Công ty Đông Dương chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ cũng như đào tạo ngoại ngữ. Trong bản danh sách cán bộ nhân viên được Công ty Đông Dương lập ngày 13/12/2021 không có nhân sự nào là giáo viên ngoại ngữ. Bên cạnh đó, Công ty Đông Dương quảng cáo về chương trình, dịch vụ xuất khẩu lao động, trong khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ về xuất khẩu lao động. Theo nội dung những tờ quảng cáo, Công ty Đông Dương có văn phòng đại diện tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức và Đài Loan.

Tờ quảng cáo được cho là của Công ty Đông Dương

Cũng theo quảng cáo, Công ty Đông Dương còn có văn phòng đại diện tại Nghệ An, đặt tại huyện Quế Phong. Công ty cũng đã tổ chức hoạt động tư vấn du học tại địa phương này như nội dung bài viết trước đã đưa ra. Tuy nhiên, điều khiến nhiều phụ huynh băn khoăn là Công ty Đông Dương có đủ điều kiện và đã được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cấp phép hoạt động tư vấn du học hay chưa?

Như vậy, qua nghiên cứu chính sách, điều kiện pháp lý về vấn đề kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, thì theo những phản ánh thực tiễn từ Công ty Đông Dương, là còn rất nhiều điều chưa thực hiện theo đúng quy định tại doanh nghiệp này. Từ một địa phương, cho thấy, góc nhìn trong hoạt động kinh doanh, dù ở lĩnh vực nào, thì cũng cần công tác quản lý nhà nước chặt chẽ, minh bạch, khách quan, vào cuộc làm rõ những băn khoăn dư luận, tạo sự yên tâm cho người dân trên địa bàn. Và trong lĩnh vực du học, càng cần tinh thần trách nhiệm của nhiều cơ quan ban ngành liên quan, bởi đó là cánh cửa tương lai của con em chúng ta.

Tác giả: Nhóm PV

Nguồn tin: kinhdoanhvaphattrien.vn