"Kim thiền thoát xác" 23 năm không thoát vì lộ nốt ruồi đầu mày

Chiếm đoạt hơn 100 cây vàng rồi bỏ trốn

Ngày 17/10, thông tin từ phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ đối tượng Vương Thị Dung (59 tuổi), trú tại phường Đội Cung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An sau 23 năm lẩn trốn.

Theo hồ sơ điều tra, Vương Thị Dung là đối tượng bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản XHCN và lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân đã bị cơ quan công an phát lệnh truy nã từ năm 1997.

Bước đầu, tại CQĐT, Vương Thị Dung đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, sau khi lập gia đình Dung mở một quán tạp hóa để mưu sinh. Cuộc sống gia đình hạnh phúc khi lần lượt những đứa con bụ bẫm ra đời. Tuy nhiên, sau khi chồng mất, Dung phải một mình nuôi ba đứa con. Việc buôn bán từ quán tạp hóa lợi nhuận không đủ để nuôi con nên Dung chuyển hướng kinh doanh khác.

Vương Thị Dung bị bắt sau 23 năm lẫn trốn dưới ỏ bọc người khác.

Nghĩ là làm, Dung chuyển hướng sang kinh doanh dịch vụ vận tải Bắc - Nam. Thời điểm này, dịch vụ này đang gây “sốt”, mang lại thu nhập “khủng”. Tuy nhiên, số vốn để đầu tư vào loại hình dịch vụ này không hề nhỏ.

Năm 1995, để có vốn đầu tư, Vương Thị Dung cầm cổ sổ đỏ mảnh đất mình đang ở. Lợi dụng sơ hở trong công tác kiểm định, sau khi cầm cố sổ đỏ ở ngân hàng, Dung tiếp tục đưa sổ đỏ đó đi cắm ở ngân hàng khác. Tổng số tiền Dung thế chấp sổ đỏ ở các ngân hàng là 350 triệu đồng.

Với lý do cần vốn kinh doanh, Vương Thị Dung còn vay của nhiều người khác, người nhiều nhất gần 200 triệu đồng. Khi không có khả năng thanh toán, Dung đã bỏ trốn khỏi địa phương. “Ở thời điểm đó, giá 1 cay vàng khoảng 5 triệu đồng. Tính ra Dung đã chiếm đoạt hơn 100 cây vàng. Số tiền này ở thời điểm đó là rất lớn. Đối tượng đã biến mất khỏi địa phương không để lại dấu vết khiến cho công tác điều tra và truy bắt gặp rất nhiều khó khăn, rơi vào bế tắc”, một cán bộ điều tra cho biết.

Sa lưới vì nốt ruồi không thể xóa

Năm 1997, khi Dung bỏ trốn khỏi địa phương, Công an TP.Vinh ra quyết định truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản XHCN và lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân. Được biết, sau khi bỏ trốn vào TP. Hồ Chí Minh, Dung thay đổi tên họ thành Vũ Thị Phương (SN 1960) và liên tục di chuyển thay đổi chỗ ở giữa TP. Hồ Chí Minh và thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Năm 1999, Vũ Thị Dung chuyển về phường Hiệp Thành, quận 12, TP. Hồ Chí Minh kinh doanh buôn bán.

Để công an không thể phát hiện ra mình, Vương Thị Dung đã đi phẫu thuật thay đổi một số điểm trên mặt, đặc biệt, che di nốt ruồi ở đầu lông mày phải. Có một vỏ bọc mới, an toàn nhưng Dung luôn là người cẩn thận. Người phụ nữ này không bao giờ nói chuyện với người lạ mặt.

Về phía Công an tỉnh Nghệ An mặc dù sự việc đã xảy ra lâu nhưng các chiến sỹ tầm nã vẫn quyết tâm lần theo dấu vết của Dung. Tuy nhiên, suốt quá trình trốn nã, Dung không hề liên lạc về với gia đình nên công tác vận động ra đầu thú không đạt kết quả. Thời gian gần đây, các trinh sát nhận được thông tin về người phụ nữ có đặc điểm giống với Dung nên đội Truy nã, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã lên đường xác minh.

Mặc dù, 23 năm trôi qua nhưng Dung vẫn cảnh giác cao độ. Sau thời gian xác minh và thu thập chứng cứ tài liệu, công an đã có cơ sở khẳng định người phụ nữ tên Phương chính là Dung. Đặc điểm dễ nhận ra nhất là nốt ruồi ở đầu lông mày. Mặc dù, Vương Thị Dung đã dùng công nghệ phun xăm nhưng không thể che giấu được đặc điểm này.

Một ngày trung tuần tháng 10, các trinh sát đã ập vào bắt Dung. Lúc đầu, Phương không thừa nhận mình là Dung. Vương Thị Dung khẳng định công an đã bắt nhầm người. Tuy nhiên, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Dung đã cúi đầu nhận tội, theo cán bộ về Nghệ An quy án, kết thúc chặng đường dài trốn nã.

Tại cơ quan công an, Vương Thị Dung đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn