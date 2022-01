Kiểm tra ô tô biển số 80A giả, phát hiện nhiều phù hiệu quân đội, công an

Khoảng 17h25’, trong quá trình làm nhiệm vụ trên đường Phạm Văn Đồng, Tổ công tác phát hiện xe ô tô mang BKS: 80A-024.xx (biển kiểm soát nền màu xanh, chữ màu trắng) lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng theo hướng đi Phạm Hùng có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, tài xế Trần Văn D. (SN 1985, trú tại Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện và người điều khiển phương tiện. Tài xế D. chỉ xuất trình được 1 Giấy chứng nhận đăng ký xe bản photo số 001875; BKS: 80-296-NG-45; 1 Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường bản photo.

Tài xế điều khiển xe ô tô biển 80A giả có nhiều phù hiệu quân đội, công an trên xe.

...



Tổ công tác đã tiến hành xác minh nhanh BKS: 80A-024.xx thì được biết biển số trên thuộc sở hữu của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an. Tiến hành đối chiếu số khung, số máy trên xe không trùng khớp với số khung, số máy theo BKS: 80A-024.xx.

Tiếp tục kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trên xe có 1 đèn dạng đèn ưu tiên (loại đèn nháy xanh đỏ); 10 phù hiệu (7 phù hiệu Ủy ban an toàn giao thông quốc gia…;1 phù hiệu Bộ Công an Tổng cục IV; 1 phù hiệu Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm…; 1 phù hiệu QĐ).

Nhận định phương tiện trên có nguồn gốc không rõ ràng, Tổ công tác đã bàn giao phương tiện, người điều khiển, các phù hiệu trên xe cho Công an phường Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm) để điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Tuấn Khang

Nguồn tin: Báo GD&TĐ