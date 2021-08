Kiểm tra chống thấm hồ thủy điện An Khê – Ka Nak, 1 công nhân tử vong

Chiều 28-8, Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN Công an tỉnh Gia Lai đã tìm thấy và đưa thi thể của anh Trần Phước Phúc (SN 1994, công nhân kỹ thuật của Công ty Thủy điện An Khê-Knak, quê tỉnh Quảng Nam) từ lòng hồ thủy điện An Khê – KaNak lên bờ.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nam công nhân xấu số lên bờ

Sáng cùng ngày, anh Phúc đi kiểm tra công tác chống thấm tại đập thủy điện An Khê-Ka Nak. Trong quá trình kiểm tra, anh Phúc không may bị ngã xuống lòng hồ rồi chìm dưới nước.

Người dân sau đó đã điện báo chính quyền địa phương, lực lượng Cảnh sát PCCC-CHCH đã cử 15 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chuyên dụng tới hiện trường tổ chức tìm kiếm. Do mực nước trong hồ sâu, rộng nên phải nhiều giờ sau lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể anh Phúc và đưa nạn nhân lên bờ.

