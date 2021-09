Kiểm soát quân sự phát hiện 2 kẻ mạo danh trung tướng, đại úy quân đội

Trao đổi với Zing tối 10/9, thiếu tá Đỗ Xuân Tú, Chính trị viên Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 31 (Bộ tư lệnh TP.HCM), cho biết đơn vị vừa bàn giao 2 người giả danh sĩ quan quân đội cho công an xử lý.

Cụ thể, tối 9/9, lực lượng kiểm soát quân sự chốt tại Cầu Kinh (quận Bình Thạnh) phát hiện người đàn ông tên Trần Vũ Hàn Minh Nhật mặc quân phục cấp đại úy lưu thông qua chốt. "Khi các chiến sĩ yêu cầu dừng lại kiểm tra, người này không xuất trình được giấy tờ chứng minh mình là sĩ quan", thiếu tá Đỗ Xuân Tú chia sẻ.

Nhật bị đưa về trụ sở Tiểu đoàn 31 để lấy lời khai. Tại đây, người này khai ra đường theo lệnh của "trung tướng Võ Thành Phúc", công tác tại “Cục Trinh sát Đặc biệt phụ trách về sinh học”. Nhật khai được ông Phúc cấp cho quân phục sĩ quan để đi lại, vận chuyển thuốc chữa Covid-19 cho các bệnh nhân.

Người đàn ông tên Võ Thành Phúc bị tạm giữ sau hành vi giả danh trung tướng. Ảnh: D31.

...



Tiểu đoàn 31 đã liên hệ mời ông Võ Thành Phúc đến để nhận cấp dưới của mình. Nghe lời đề nghị, ông Phúc đến tiểu đoàn để yêu cầu thả người. Tuy nhiên tại đây, cả "trung tướng Phúc" lẫn "đại úy Nhật" đều bị giữ lại và bàn giao cho Đoàn An ninh 2.

Người đàn ông tên Võ Thành Phúc bị dẫn giải về nhà riêng và phải giao nộp 2 bộ quân phục với quân hàm cấp tướng và huân, huy chương các loại. Kết quả điều tra ban đầu, Võ Thành Phúc là Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu đầu tư và chăn nuôi Đồng Xoài (phường Phú Thuận, quận 7), không phải là sĩ quan quân đội.

Theo báo Quân Đội Nhân Dân, hành vi giả mạo sĩ quan cấp tướng của Võ Thành Phúc đã được Đoàn An ninh 2 theo dõi từ đầu năm 2020. Theo đó, Phúc đã nhiều lần mặc quân phục với cấp hàm tướng, xuất hiện tại các sự kiện tại TP.HCM và chụp ảnh chung với một số đại biểu, khách hàng.

Trong lúc Đoàn An ninh 2 đang củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý Phúc thì người này sa lưới. Sau khi xác minh, Đoàn An ninh 2 đã bàn giao Phúc và Nhật cho Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) điều tra, xử lý.

Tác giả: Ngọc Tân



Nguồn tin: zingnews.vn