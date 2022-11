Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chuyển mưa lạnh

Ngày 1/11, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, thuộc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ít ngày tới miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mới với nền nhiệt giảm trời trở lạnh.

Tuy nhiên, trong khoảng 1 đến 2 ngày tới do tác động của không khí lạnh, các tỉnh miền Bắc, khu vực Bắc Trung Bộ (từ Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh) sẽ duy trì tình trạng quang mây về đêm và sáng. Cùng với đó, do sự mất nhiệt của không khí lạnh, sự bức xạ của mặt đất, nhiệt độ đêm và sáng ngày 2 và 3/11 ở Bắc Bộ sẽ giảm sâu. Nhiệt độ vùng núi có khả năng xuống 15 - 16 độ C; vùng đồng bằng xuống 17 - 18 độ C, trời chuyển rét về đêm và sáng.

Dự báo, khoảng từ ngày 4/ 11 đến 5/11 miền Bắc sẽ tiếp tục đón đợt không khí lạnh tăng cường. Dưới tác động của đợt lạnh tăng cường, khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa trở vào đến Đà Nẵng và Quảng Nam có khả năng xuất hiện đợt mưa rào, dông trên diện rộng trong ngày 4 và 5 kéo dài sang ngày 6/11. Tuy nhiên, đợt mưa này không lớn, phổ biến từ 70 đến hơn 100 mm.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nhiệt độ ợt không khí lạnh lần này chủ yếu giảm về đêm và sáng, còn trong ngày trời vẫn nắng nên tác động của không khí lạnh không nhiều; cần lưu ý, gió trên Vịnh Bắc Bộ duy trì gió mạnh cấp 5, cấp 6; khu vực Trung Bộ trên cấp 6, sóng biển cao trên 2 m, biển động.

