Không đủ cơ sở xem xét hình sự Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể

CQÐT đã kê biên khối tài sản trị giá hơn 700 tỷ đồng của “Út trọc” và một số bất động sản



Ông Ðinh La Thăng có động cơ cá nhân

Ngày 26/10, Viện KSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố 20 bị can trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” xảy ra tại Cty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh, Tổng công ty Cửu Long và các đơn vị liên quan trong việc đấu thầu và thu phí tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương.

Trong số các bị can bị truy tố có ông Đinh La Thăng, nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT; Nguyễn Hồng Trường, nguyên Thứ trưởng bộ này và Đinh Ngọc Hệ (tức Út trọc) cựu chủ tịch hội đồng quản trị, cựu tổng giám đốc Cty Thái Sơn.

Theo cáo trạng, bị can Đinh La Thăng với chức vụ là Bộ trưởng Bộ GTVT, có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ do Thủ tướng giao và có vai trò quyết định đến việc bán quyền thu phí cao tốc cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương nhưng xuất phát từ động cơ cá nhân đã gọi điện cho bị can Dương Tuấn Minh (Tổng giám đốc Cty Cửu Long) nhằm giới thiệu Đinh Ngọc Hệ vào tiếp cận đề án, sau đó tạo điều kiện để Cty của Hệ trúng đấu giá quyền thu phí đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương.

Bị can Nguyễn Hồng Trường, nguyên Thứ trưởng và một số cán bộ cấp dưới do biết mối quan hệ cá nhân giữa ông Đinh La Thăng và Út trọc nên khi được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện đề án chuyển giao quyền thu phí đường cao tốc này đã làm trái các quy định về bán đấu giá tài sản nhà nước.

“Hành vi làm trái nêu trên của các bị can Đinh La Thăng, Nguyễn Hồng Trường và đồng phạm là tiền đề, tạo điều kiện, dẫn đến hậu quả để Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm thực hiện các hành vi gian dối bắt đầu từ việc lập hồ sơ giả năng lực của Cty Yên Khánh và Công ty Khánh An để tham gia đấu giá đến việc che giấu doanh thu…”.

Còn Đinh Ngọc Hệ lợi dụng mối quan hệ này để xây dựng hồ sơ gian dối về năng lực, báo cáo tài chính rồi tham gia mua đấu giá quyền thu phí. Sau khi trúng đấu giá quyền thu phí, Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm đã thực hiện các hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt 725 tỷ đồng của Nhà nước.

...

Nhiều cán bộ liên quan thuộc Bộ Tài chính

Liên quan đến nội dung sai phạm trong việc quản lý hợp đồng bán quyền thu phí, cơ quan tố tụng xác định trách nhiệm chính thuộc về các bị can Đinh La Thăng, Nguyễn Hồng Trường xuyên suốt từ khi lập đề án, tổ chức bán đấu giá đến thực hiện chuyển giao quyền thu phí.

“Việc không chỉ đạo chấm dứt hợp đồng đối với Công ty Yên Khánh có một phần trách nhiệm của ông Nguyễn Văn Thể nhưng không phải là nguyên nhân dẫn đến hậu quả thiệt hại trong vụ án nên không đủ cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Nguyễn Văn Thể” - cáo trạng nêu.

Vẫn theo cáo trạng, kết quả điều tra xác định quá trình xây dựng đề án bán quyền thu phí, Bộ Tài chính có 3 văn bản tham gia ý kiến gửi Bộ GTVT vào năm 2013. Trong đó, một văn bản do bà Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Tài chính ký có nội dung: “Đồng ý, thống nhất với Bộ GTVT chuyển giao quyền thu phí đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương trong 5 năm”.

Hai văn bản khác do ông Nguyễn Hữu Chí, Thứ trưởng Bộ Tài chính ký, trong đó có một văn bản có nội dung “Do đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương là tài sản đường bộ có tính chất chuyên ngành, nên trường hợp Bộ GTVT thành lập hội đồng bán đấu giá, Bộ Tài chính đề nghị lãnh đạo Bộ GTVT làm chủ tịch hội đồng. Trong trường hợp đã hết thời hạn đăng ký tham gia đấu giá mà có ít hơn 2 người tham gia đủ điều kiện tham dự đấu giá thì xử lý như sau: Trường hợp chỉ có một người đăng ký mua tài sản và có văn bản trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm, hội đồng xem xét quyết định việc bán chỉ định...”.

Viện KSND Tối cao cho rằng, việc Bộ Tài chính đề nghị Bộ GTVT làm chủ tịch hội đồng bán đấu giá, và hướng dẫn Bộ GTVT áp dụng Nghị định 52/2009/NĐ-CP để bán chỉ định đối với tài sản Nhà nước, trong trường hợp chỉ có một người tham gia đấu giá là chưa phù hợp theo một số Nghị định khác của Chính phủ…

“Cơ quan điều tra không xem xét xử lý hình sự, mà kiến nghị xử lý kỷ luật về Đảng và chính quyền đối với những cá nhân có liên quan thuộc Bộ Tài chính là phù hợp” - cáo trạng nêu.

Cơ quan CSÐT (C03) - Bộ Công an đã ra lệnh phong tỏa, kê biên khối tài sản là cổ phần, sổ tiết kiệm đứng tên các Cty của Ðinh Ngọc Hệ (tức “Út trọc”) có trị giá hơn 700 tỷ đồng và một số bất động sản.

Tác giả: DƯƠNG LÊ

Nguồn tin: Báo Tiền Phong