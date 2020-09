Không có 'đối thủ', Công ty Trường Vinh liên tiếp trúng 4 gói thầu trong 1 tháng

Mới đây, dư luận không khỏi giật mình với thông tin, chỉ trong 1 tháng, Công ty CP Xây dựng và Thương mại Trường Vinh (Công ty Trường Vinh) được công khai trúng 4 gói thầu "không đối thủ" khác trên địa bàn huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng.

Cụ thể,ngày 10/7/2020, ông Nguyễn Anh Sơn – Chủ tịch UBND xã Sơn Lộc ký Quyết định số 55/QĐ-UBND về việc phê duyệt cho Công ty Trường Vinh trúng Gói thầu 01-XL Nâng cấp, sửa chữa mặt đường trục xã Sơn Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh).

Giá gói thầu trên là 3.625.436.000 đồng, giá trúng thầu là 3.610.449.368 đồng, giảm so với giá mời thầu 14.986.632 đồng, tỉ lệ tiết kiệm 0,4%.

Gói thầu này được đấu thầu rộng rãi qua mạng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 5 tháng. Theo biên bản mở thầu, đơn vị này là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu và trúng thầu.

Kết quả mở thầu thể hiện chỉ một mình Công ty Trường Vinh dự thầu

Tiếp đó, Công ty Trường Vinh là nhà thầu duy nhất tham dự gói thầu 01.XL thuộc công trình Nâng cấp, mở rộng đường GTNT xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc. Gói thầu do UBND huyện Can Lộc làm chủ đầu tư.

Gói thầu này do Ban quản lý dự án huyện Can Lộc mời thầu, lựa chọn nhà thầu qua mạng. Tại gói thầu này Công ty Trường Vinh cũng là đơn vị duy nhất dự thầu và trúng thầu theo Thông báo trúng thầu số 1729/QĐ-UBND do ông Đặng Trần Phong – Chủ tịch UBND huyện Can Lộc ký ngày 13/7/2020.

Giá gói thầu trên là 3.638.450.000 đồng, giá trúng thầu là 3.626.558.000 đồng, giảm so với giá mời thầu 11.892.000 đồng, tỉ lệ tiết kiệm 0,3% (Thời gian thực hiện hợp đồng là 5 tháng).

Trụ sở UBND xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

...

Gần đây nhất, chỉ trong ngày 27/7/2020, Công ty này được công khai trúng 2 gói thầu do UBND xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Tư vấn và Xây Dựng Hoàng Phan là bên mời thầu, lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Cụ thể, tại Gói thầu số 01.XL: Xây dựng nhà học 02 tầng 10 phòng, Trường THCS Quang Lộc. Giá gói thầu là 4.058.996.000 đồng. Giá trúng thầu là 4.051.524.476 đồng, giảm so với giá mời thầu 7.471.524 đồng, tỉ lệ tiết kiệm 0,18% (Thời gian thực hiện hợp đồng là 7 tháng).

Còn tại Gói thầu số 01.XL: Xây dựng khối nhà 03 tầng đa chức năng Trường Tiểu học Quang Lộc. Giá gói thầu là 5.357.832.000 đồng. Giá trúng thầu là 5.345.987.313 đồng, giảm so với giá mời thầu 11.844.687 đồng, tỉ lệ tiết kiệm 0,2% (Thời gian thực hiện hợp đồng là 8 tháng).

Công trình nhà học 02 tầng 10 phòng, Trường THCS Quang Lộc

Đây đều là các gói thầu mà đơn vị này là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu và trúng thầu theo Thông báo trúng thầu số 166/QĐ-UBND và 167/QĐ-UBND do ông Đặng Đình Vinh – Chủ tịch UBND xã Quang Lộc, huyện Can Lộc ký ngày 27/7/2020.

Được biết, Công ty CP Xây dựng và Thương mại Trường Vinh (Công ty Trường Vinh) có trụ sở tại xóm Tân Tiến, xã Trường Lộc (nay là xã Kim Song Trường), huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh do ông Nguyễn Văn Vinh làm Giám đốc.

Theo đăng ký kinh doanh, Công ty Trường Vinh bắt đầu hoạt động vào năm 2010, có ngành nghề kinh doanh là: Xây dựng nhà các loại, xây dựng công trình kỹ thuật khác và buôn bán tổng hợp.

Đáng nói, các gói thầu đều được đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ có một đơn vị tham gia dự thầu và trúng thầu với tỉ lệ tiết kiệm dưới 1%. Điều này dấy lên nhiều hoài nghi về sự thiếu minh bạch trong công tác đấu thầu tại địa phương này.

An ninh Tiền tệ sẽ tiếp tục thông tin./.

Tác giả: Phương Nam

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn