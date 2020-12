Khởi tố vụ án hình sự lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm

Ảnh: VGP



Tại họp báo, ông Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, từ thông tin chính thức trên webstie của Bộ Y tế về BN1342, Công an TP đã xác minh, điều tra và xác định có dấu hiệu hành vi lây lan dịch bệnh nguy hiểm. Căn cứ các dấu hiệu liên quan thu được, ngày 3/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, theo điều 240 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra xác định hành vi lây lan dịch bệnh COVID-19 cho người khác đã gây hậu quả nghiêm trọng, vì vậy phải xử lý bằng chế tài nghiêm khắc.

Trả lời câu hỏi tại họp báo về trách nhiệm của Vietnam Airlines, đơn vị quản lý khu cách ly tập trung của Vietnam Airlines, của các cá nhân liên quan, ông Quang cho biết, sau khi khởi tố vụ án hình sự, Công an TPHCM sẽ điều tra toàn diện để xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Một số người có vấn đề liên quan đang chữa bệnh, cách ly nên cơ quan công an phải tuân thủ quy định về phòng chống dịch bệnh.

Ông Quang cho biết thêm, cơ quan điều tra không có thẩm quyền nói về trách nhiệm của cơ quan quản lý ở các trung tâm cách ly, nhưng quá trình điều tra sẽ làm rõ ai đã vi phạm, vi phạm quy định nào. Về trách nhiệm của UBND các địa phương như quận Tân Bình, cơ quan điều tra sẽ công bố sau.

Ngoài ra, theo ông Quang, đây là vụ việc tại TPHCM, các hành vi vi phạm trước đây ở các địa phương thì các cơ quan chức năng có trách nhiệm xem xét theo quy định của pháp luật.

Nếu phát hiện các quy định chưa phù hợp trong quá trình cách ly, phòng chống dịch, Cơ quan điều tra sẽ kiến nghị điều chỉnh.

...

Ông Quang nhấn mạnh, đây là vụ việc đặc biệt, được dư luận cả nước quan tâm, do vậy, quan điểm của Công an TPHCM cũng như chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố là phải xử lý nghiêm, có tính răn đe với những đối tượng coi thường kỷ cương, kỷ luật cách ly.

Trước đó, sau gần 90 ngày không xuất hiện ca nhiễm trong cộng đồng, Việt Nam ghi nhận các ca nhiễm trong cộng đồng tại TPHCM.

BN1342 là trường hợp lây nhiễm COVID-19 từ khu cách ly, sau khi về nhà bệnh nhân này lây nhiễm cho BN1347. Từ BN1347 đến nay có 2 bệnh nhân khác lây nhiễm.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, BN1342 đã lây bệnh COVID-19 trong khu cách ly tập trung khi tiếp xúc với một bệnh nhân khác, trong khi theo quy định, khi cách ly y tế không được tiếp xúc với người khác.

Toàn bộ thành viên cùng chuyến bay và tổ bay với BN1342 trong khu cách ly không có trường hợp nào dương tính, nhưng trong quá trình cách ly tập trung, bệnh nhân này đã tiếp xúc với BN 1325 và đây chính là nguồn lây sang trường hợp BN1342 trong khu cách ly. Đây là trường hợp đầu tiên lây trong khu cách ly.

Khi cách ly tại nhà, BN1342 cũng không thực hiện các quy định cách ly tại hộ gia đình như không được tự ý ra khỏi nơi cư trú, không tụ tập tại nơi cách ly, giữ khoảng cách 2m với người tiếp xúc và phải đeo khẩu trang. Trường hợp BN347 đã lây từ BN1342 do không tuân thủ các quy định về cách ly tại nhà.

Tác giả: BT

Nguồn tin: Báo Chính Phủ