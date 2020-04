Khởi tố vụ án giết người liên quan cái chết của Chi cục trưởng Thi hành án

Cơ quan chức năng phong toả tiệm vàng Minh Phương - nơi xảy ra cái chết của ông Minh. Ảnh: T.L

Ngày 21.4, người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hoá cho hay, liên quan đến vụ án chết 2 người do uống rượu ngày 20.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã có quyết định khởi tố vụ án về tội giết người để tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, ông Trần Xuân Minh. (sinh năm 1974) ở số nhà 50 Quang Trung, (TP.Thanh Hóa) có đưa cho vợ là Lê Thị Phương (sinh năm 1982) bình rượu, để ngày 20.4 tổ chức ăn uống cùng bạn bè tại Công ty Bất động sản Á Âu, có địa chỉ tại E16, khu 4, Đô thị Bình Minh, P.Đông Hương, TP. Thanh Hóa.

Khoảng 12h20 ngày 20.4, chị Phương đã mang bình rượu ra để mời mọi người trong lúc ăn uống tại Công ty Bất động sản Á Âu (có 7 người tham gia).

Anh Nguyễn Văn Thọ (sinh năm 1981), ở tập thể Đại học Sư phạm Hà Nội (là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Á Âu) và ông Đặng Phạm Viên - Chi cục trưởng Chi cục THADS TP. Thanh Hoá (sinh năm 1967) là những người uống trước.

Cùng lúc đó, trong mâm cơm có chị Xuyến cũng tham gia thử rượu, nhưng thấy vị lạ, nên chị Xuyến nhổ ra luôn và bị ngộ độc nhẹ.

Trả lời bác sĩ sau khi nhập viện, ông Nguyễn Văn Thọ cho biết, khi cùng ông Viên thử rượu, ông phát hiện thấy vị lạ nên chỉ ngậm rồi nhả ra luôn, đồng thời ông và ông Viên đã chạy vào nhà vệ sinh nôn do bị ngộ độc. Hai người được đưa đi cấp cứu, nhưng ông Đặng Phạm Viên không qua khỏi.

Cùng thời gian trên, tại nhà riêng, ông Trần Xuân Minh cũng tổ chức ăn nhậu với sự tham gia của 6 người. Ông Minh cũng bị ngộ độc và không qua khỏi.

Ông Minh là chủ tiệm vàng Minh Phương, cũng là người trực tiếp chế tác các sản phẩm thời trang từ vàng. Thời gian gần đây, chị Phương - vợ ông Minh có hùn vốn lập Cty bất động sản với ông Nguyễn Văn Thọ và một số người khác.

