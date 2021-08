Khởi tố người phụ nữ xông vào đánh công an vì 'bênh' chồng bị lập biên bản

Pháp luật

Ngày 13/8, Công an huyện Phú Tân (An Giang) đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam Trần Thị Tuyền (42 tuổi, ngụ xã Hòa Lạc) về hành vi 'Chống người thi hành công vụ'.