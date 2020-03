Khởi tố kẻ giết chủ nợ, đốt xác trong thùng phuy

Ngày 1/3, trao đổi với Zing.vn, đại tá Lê Nguyên Trường, Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Tuấn về tội Giết người.

Theo điều tra, ngày 22/2, anh Nguyễn Văn Lâm (27 tuổi, ở huyện An Dương) sang nhà Tuấn để đòi nợ thì bị hắn dùng dao sát hại.

Phạm Ngọc Tuấn khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Sau đó, Tuấn phi tang thi thể vào thùng phuy rồi dùng xăng đốt. Khi hàng xóm phát hiện mùi khét, Tuấn nói đang đốt rác.

Chiều cùng ngày, ông Phạm Văn Trường (49 tuổi, bố Tuấn) đổ thùng phuy ra thì phát hiện thi thể anh Lâm đã bị cháy đen.

Gây án xong, Tuấn đón xe khách bỏ trốn đến địa phận xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, Sơn La thì bị bắt.

Rạng sáng ngày 23/2, khi dừng kiểm tra xe khách chạy tuyến Móng Cái (Quảng Ninh) - Sốp Cộp (Sơn La), lực lượng chức năng đã khống chế và bắt giữ được Tuấn.

