Khởi tố hai 'hacker' facebook chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) mới ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Vũ (SN 1997, trú tại xã Thiệu Trượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị ) và Lê Văn Hiếu (SN 1998, trú tại phường 3, TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng”.

Trước đó, ngày 13/11/2019, Công an TP Hà Tĩnh nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị M. (SN 1983, trú tại phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) về việc bị chiếm đoạt 120 triệu đồng qua Facebook.

Cụ thể, chị M. nhận được tin nhắn qua facebook của cháu trai tên là H., hiện là du học sinh tại Nhật Bản nhờ chuyển số tiền trên cho một tài khoản ngân hàng khác. Theo chị M. do trong quá trình nhắn tin trên messenger việc xưng hô và văn phong đúng như thói quen mà cháu thường hay trò chuyện nên M không nghi ngờ mà thực hiện lệnh chuyển tiền.

Tuy nhiên, sau khi đã chuyển tiền, chị M. liên lạc với cháu mình để xác nhận thì anh H. lại hoàn toàn không hề hay biết.

Nhận tin báo, nhận thấy có dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an thành phố Hà Tĩnh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát kinh tế tập trung điều tra làm rõ. Nhận định chị Nguyễn Thị M. không phải là trường hợp duy nhất bị lừa nên các điều tra viên của Công an TP Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an một số tỉnh, thành phố trên cả nước và các cơ quan chức năng khác để xác minh được thủ đoạn của chúng và các vụ việc ở các địa phương khác do chúng gây ra nếu có.

Do mọi giao dịch chỉ diễn ra trên mạng, chủ tài khoản nhận tiền cũng không nhận thức được tài khoản mình bị kẻ xấu lợi dụng, do đó công tác điều tra gặp không ít trở ngại.

Sau hơn 1 tháng mở rộng điều tra, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ ngày 16/12/2019, CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng Nguyễn Quốc Vũ và Lê Văn Hiếu về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo khai nhận của hai đối tượng: từ tháng 3/2018, Nguyễn Quốc Vũ cùng Lê Văn Hiếu lên kế hoạch lừa đảo tiền của người dùng mạng xã hội, đặc biệt nhắm tới những người có người thân đang du học hoặc làm việc tại nước ngoài.

Để thuận tiện trong việc chiếm đoạt tài sản, Lê Văn Hiếu đặt mua trên mạng 3 thẻ ngân hàng BIDV có tên chủ tài khoản là Hoàng Tuấn Long. Hiếu và Vũ bàn bạc Vũ sẽ tìm và hack vào các tài khoản facebook cá nhân người Việt đang sinh sống ở nước ngoài, giả danh nhắn tin cho bạn bè, người thân của chủ tài khoản đó ở Việt Nam nhờ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do Vũ quản lý sau đó chuyển tiền sang 3 tài khoản có tên Hoàng Tuấn Long của Hiếu để tránh bị nghi ngờ.

Còn Hiếu sẽ là người đi rút tiền tại các cây ATM địa phương. Số tiền chiếm đoạt được, Vũ nhận 80% còn Hiếu nhận 20%.

Theo tài liệu cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh, từ khoảng tháng 3/2018 đến nay Nguyễn Quốc Vũ cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi đánh cắp 50 tài khoản Facebook để lừa gần 40 người thân, bạn bè của những chủ tài khoản này và chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Qua đây, Công an thành phố Hà Tĩnh xin khuyến cáo bà con nhân dân cảnh giác trước những trường hợp nhờ vả hoặc yêu cầu chuyển tiền, chuyển tài sản hoặc mua bán qua mạng xã hội có dấu hiệu bất thường. Nếu phát hiện trường hợp nghi vấn, người dân không nên chuyển tài sản hoặc tiết lộ với người lạ bất kì thông tin gì của mình và báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ.

Tác giả: Ngô Toàn

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam