Khởi tố đối tượng vận chuyển 60.000 viên ma túy từ Lào về Việt Nam

Tin Hà Tĩnh

Chiều 27/4, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bị can Kha Văn Mun (SN 1992) quê ở xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), trú tại bản Phôn Thong, huyện Khăm Cợt, tỉnh BôlyKhămxay (Lào) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.