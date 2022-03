Khởi tố đối tượng hành hung hàng xóm gãy 5 xương sườn, chấn động não

Ngày 30/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hà (SN 1979), trú tại thôn Anh Sơn, xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh về tội Cố ý gây thương tích.

Nguyễn Văn Hà tại cơ quan điều tra. Ảnh Công an Hà Tĩnh



Theo tài liệu cơ quan điều tra, khoảng 12h ngày 8/12/2021, Nguyễn Văn Hà phát hiện con trâu của gia đình ông Trần Văn Nh. (SN 1973, trú cùng thôn Anh Sơn, xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn) đang ăn cỏ tại ruộng của gia đình mình ở cánh đồng Quan gần nhà, nên đi ra giữ trâu lại.

Thấy Hà đang giữ con trâu của gia đình mình, nên ông Nh. liền chạy ra yêu cầu thả ra. Tuy nhiên, Nguyễn Văn Hà không đồng ý nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn.

Sau nhiều lần yêu cầu thả trâu ra nhưng không được nên ông Nh. chửi Hà mấy câu rồi đi về. Bất ngờ, Hà dùng tay đánh làm cho ông Nh. bị ngã. Chưa dừng ở đó, Hà tiếp tục dùng tay đánh vào mặt, dùng chân đá, đạp nhiều phát vào vùng bụng, ngực của nạn nhân.

Hậu quả ông Nh. bị gãy 5 xương sườn, tràn dịch màng phổi, chấn động não phải đi điều trị tại Trung tâm y tế huyện Hương Sơn. Tỷ lệ thương tích tại thời điểm giám định là 17%.

Sau khi nhận được thông tin, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hà. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Hà đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Liên quan đến vụ việc, ông Phan Xuân Hải, Chủ tịch UBND xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn cho biết, đối tượng Nguyễn Văn Hà tại địa phương chưa có tiền án tiền sự.

“Cả 2 người này đều ở cùng thôn nên có quen biết nhau, trước giờ cũng chưa xảy ra ẩu đả gì. Nguyên nhân vụ việc cũng rất nhỏ, nhưng chỉ vì trong phút chốc không giữ được bình tĩnh mà Hà lại hành hung hàng xóm như vậy. Đây là bài học dành cho mọi người”, ông Hải nói.

