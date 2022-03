Khởi tố 2 người phụ nữ mua bán tài khoản ngân hàng

Ngày 3/3, Công an Tp.Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Anh (31 tuổi) và Lê Thị Bình (30 tuổi, cùng quê Đắk Lắk) để điều tra hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Nguyễn Thị Anh tại cơ quan công an.



Theo thông tin ban đầu, từ tháng 5/2021, Nguyễn Thị Anh đã nhận lời mở các tài khoản ngân hàng để bán cho một đối tượng chưa rõ lai lịch với giá từ 300-500 ngàn đồng. Ngoài ra, bên mua còn trả chi phí cho mỗi tài khoản 1 triệu đồng/tháng.

Cùng với việc sử dụng thông tin cá nhân để mở tài khoản giao cho bên mua, Nguyễn Thị Anh còn nhờ mẹ cùng em ruột và bạn là Lê Thị Bình mở hàng loạt tài khoản và trả cho mỗi tài khoản 700 ngàn đồng/tháng.

Vì muốn có tiền tiêu xài, Lê Thị Bình đã mở 9 tài khoản ngân hàng đứng tên mình và bàn giao cho Nguyễn Thị Anh theo giá thỏa thuận. Tiếp theo, Lê Thị Bình còn tìm thêm 10 người nữa mở tổng cộng 56 tài khoản ngân hàng khác với giá 400 nghìn đồng/tài khoản, rồi bán lại cho Nguyễn Thị Anh, thu lợi bất chính 16,8 triệu đồng.

Riêng đối với Nguyễn Thị Anh, sau khi nhận các tài khoản ngân hàng đã bán lại để hưởng tiền chênh lệch, thu lợi bất chính 19,5 triệu đồng.

... Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Bình.



Từ công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Tp.Đà Nẵng đã phát hiện hàng loạt tài khoản nói trên đã được sử dụng vào các hoạt động tội phạm nên phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố điều tra, xử lý.

Qua xác minh các chủ tài khoản thừa nhận mình không phải là chủ số tiền có trong tài khoản và đã tự nguyện rút ra giao nộp cho cơ quan công an số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ số tiền trong các tài khoản ngân hàng trên và những người có liên quan.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, hành vi mua bán tài khoản ngân hàng thời gian qua tiếp tay cho tội phạm lừa đảo qua mạng để rửa tiền, gây rất nhiều khó khăn truy vết; trong khi người tiếp tay, mở và bán lại tài khoản không ý thức được hành vi phạm tội nêu trên.

Tác giả: Tuệ Minh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn