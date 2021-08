Khối tài sản khủng của thầy phong thủy trong vụ nguyên Phó tổng cục trưởng Tình báo nhận hối lộ của Vũ 'nhôm'

Như Nhadautu.vn đã đưa tin, Viện KSND tối cao truy tố 3 bị can gồm: Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", SN 1975), cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 về tội nhận "Đưa hối lộ"; Nguyễn Duy Linh (SN 1971), nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo (Tổng cục V) Bộ Công an về tội "Nhận hối lộ"; Hồ Hữu Hòa (SN 1984) về tội "Môi giới hối lộ".

Cơ quan tố tụng khẳng định bị can Phan Văn Anh Vũ do lo lắng bị xử lý về hành vi làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước. Sau khi được Hồ Hữu Hòa gợi ý, môi giới, Phan Văn Anh Vũ đã chuyển 5 tỷ đồng cho Hồ Hữu Hòa để đưa cho Nguyễn Duy Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục V Bộ Công an để nhờ Linh giúp đỡ.

Sau đó, bị can Nguyễn Duy Linh gọi điện thoại bằng phần mềm Viber nói cho Phan Văn Anh Vũ biết việc Vũ có thể bị khởi tố, bắt giam và khuyên Vũ bỏ trốn. Nhận được thông tin từ Linh, Phan Văn Anh Vũ đã bỏ trốn sang Singapore. Tuy nhiên, Vũ đã bị bắt và di lý về Việt Nam sau đó.

Đáng chú ý, bị can Hồ Hữu Hòa (trú tại thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) là người làm nghề tư vấn về phong thủy, tâm linh. Ngoài địa chỉ cư trú tại tỉnh Nghệ An, Hồ Hữu Hòa còn cư trú tại căn hộ nhà D2 Giảng Võ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội và 1 căn hộ ở A2 chung cư Hoàng Anh Gia Lai, số 37 Nguyễn Văn Hưởng, quận 2, TP.HCM.

Phan Văn Anh Vũ thông qua thầy phong thủy Hồ Hữu Hòa đưa hối lộ 5 tỷ cho Nguyễn Duy Linh, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo (Tổng cục V) Bộ Công an. Ảnh: Tiền phong.



Bị can Hồ Hữu Hòa và bị can Phan Văn Anh Vũ có quan hệ quen biết từ năm 2010. Đến năm 2015, Hồ Hữu Hòa quen biết ông Nguyễn Tuấn Anh (công tác tại Tổng cục V). Năm 2017, ông Nguyễn Tuấn Anh giới thiệu cho Hồ Văn Hòa quen biết với bị can Nguyễn Duy Linh.

...

Sau đó, Hồ Hữu Hòa nhiều lần đến nhà riêng của Nguyễn Duy Linh tại phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội để tư vấn phong thủy gia đình.

Với mục đích giúp đỡ Vũ khi được Vũ chia sẻ về việc đang gặp vướng mắc về pháp luật, Hòa đã khuyên Phan Văn Anh Vũ nên gặp Nguyễn Duy Linh và khi được Vũ hỏi ý kiến thì Hòa khuyên Vũ đưa cho Linh 5 tỷ đồng. Sau đó, Hòa trung gian nhận túi quà 5 tỷ đồng từ Vũ để chuyển cho Linh.

Về việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật, xử lý vật chứng trong vụ án này, cơ quan điều tra tạm giữ của Phan Văn Anh Vũ 29.306 SGD (đô la Singapore); 1 máy tính xách tay Apple Macbook; 1 case máy tính để bàn; 3 Ipad; 3 máy ảnh L2; 1 băng từ conal camera mini; 1 điện thoại, 3 USB, 1 chứng minh nhân dân, 3 đăng ký xe 43A-247.01 kèm theo 01 chìa khóa xe; 1 giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc; 1 hộ chiếu mang tên Lê Văn Sáu; 2 chứng minh nhân dân mang tên Trần Đại Vũ và Lê Văn Sáu.

Cơ quan tố tụng cũng tạm giữ của bị can Hồ Hữu Hòa: Gần 4,3 tỷ đồng; 785.536 USD; 1.100.000 yên; 7.671 SGD; 18.290 euro; 48 nhẫn vàng; 8 miếng vàng; 24 tờ tiền ngoại tệ các loại; 1 vật trang trí làm bằng ngà voi; 1 thùng xốp; 1 thùng nhựa; 1 hộ chiếu số B3865555; 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 1 sổ tiết kiệm 10 tỷ đồng; 6 Ipad; 20 điện thoại di động; 10 USB; 2 con dấu; 3 tập tài liệu; 1 phong bì đã bóc.

Cùng với đó, tạm giữ của Nguyễn Duy Linh: 5.700 USD; 1 điện thoại di động màu trắng, đen mặt sau có chữ Vertu trắng đen; 1 điện thoại di động Vertu màu đen bạc; 1 đồng hồ đeo tay mặt đồng hồ đề chữ Patek Philippe dây đeo bằng da màu vàng; 1 ví da màu đen; 7 thẻ cứng mang tên Nguyễn Duy Linh, gồm: Thẻ màu đen Ngân hàng Vietcombank; thẻ màu đen visa Ngân hàng Vietcombank; căn cước công dân số; thẻ màu vàng sky lake; thẻ cứng màu xanh member card; thẻ ra vào khu vực an ninh hàng không; giấy phép lái xe; 1 giấy chứng minh Công an nhân dân mang tên Nguyễn Duy Linh; 1 thẻ ra vào trụ sở 44 Yết Kiêu mang tên Nguyễn Duy Linh...

Tác giả: Bảo Lâm

Nguồn tin: Báo Nhà Đầu Tư