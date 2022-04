Khoảnh khắc xe ben cán người đi xe máy tử vong: 2 giây diễn biến quá ám ảnh

Vụ va chạm xảy ra vào khoảng 7h30 sáng nay (5/4) tại thị trấn Hà Thịnh, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Thời điểm đó, một người phụ nữ điều khiển xe máy di chuyển theo hướng từ thị trấn Sơn Thịnh ra Cát Thịnh. Khi chạy tới Km189 350, thuộc Quốc lộ 32, đoạn qua tổ dân phố Hà Thịnh, thị trấn Sơn Thịnh bất ngờ va chạm với ô tô tải ben lưu thông cùng chiều.

Cú va chạm khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ, phương tiện bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được dân mạng bàn luận rôm rả trên các diễn đàn chuyên về giao thông.

Vụ tai nạn kinh hoàng khiến người điều khiển xe máy tử vong. Nguồn: Mạng xã hội giao thông

Tác giả: Minh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc