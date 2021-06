Khoảnh khắc ô tô tuần tra CSGT Hải Dương đâm xe đạp điện, 1 nữ sinh tử vong

Vụ tai nạn giao thông nhắc tới xảy ra vào khoảng 16 giờ chiều ngày hôm nay (25/6), trên QL38 thuộc địa bàn xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc (Hải Dương). Thời điểm này, ô tô tuần tra CSGT mang BKS 34A-00397 của Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 2, Phòng CSGT chở tổ công tác của đơn vị đi làm nhiệm vụ.

Khi chạy tới địa điểm trên đã đâm trúng một nữ sinh (SN 2007) đi xe đạp điện từ điểm học thêm về nhà. Cú đâm mạnh đã khiến cô gái tử vong tại chỗ.

Theo thông tin trên Vietnamnet, thì cơ quan chức năng chưa xác định định được người cầm lái. Tổ xử lý tai nạn cũng đã cho cẩu phương tiện này ra khỏi hiện trường, niêm phong phục vụ công tác điều tra.

Một phần diễn biến vụ tai nạn đã được camera hành trình của ô tô lưu thông hướng ngược chiều ghi lại.

Khoảnh khắc xe tuần tra CSGT đâm trúng nữ sinh đi xe đạp điện

Những bức ảnh ghi lại ở hiện trường vụ tai nạn.



Tác giả: Quân Anh

Nguồn tin: Pháp Luật & Bạn Đọc