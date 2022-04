Khoảnh khắc kinh hoàng: Ô tô bán tải lao lên vỉa hè, húc đổ cây xanh, người đàn ông đi bộ né người thoát chết trong tích tắc

Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h20' tối ngày 26/4 tại một đoạn đường ở Mộc Châu. Một phần diễn biến của vụ việc đã được camera an ninh nhà dân ven đường ghi lại.

Clip: Ô tô bán tải lao lên vỉa hè, húc đổ cây xanh, người đàn ông đi bộ thoát chết trong tích tắc

Theo đó, trong clip, chiếc ô tô bán tải lao lên vỉa hè với tốc độ khá cao, húc đổ cây xanh. Đúng lúc này, một người đàn ông mặc áo trắng đang đi bộ trên vỉa hè.

Cảm nhận được mối nguy hiểm bất thình lình lao tới, người này nhanh chóng né tránh kịp thời, may mắn không gặp chấn thương gì. Khoảnh khắc bóng áo trắng vụt qua camera an ninh khiến ai nấy thót tim.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn

Được biết, trước khi xe ô tô bán tải mất lái lao lên vỉa hè đã đâm một người điều khiển xe máy bị thương. Hiện, vẫn chưa rõ nguyên nhân chính dẫn tới vụ tai nạn.

