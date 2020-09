Khoảnh khắc kinh hoàng: Con dâu đạp nhầm chân ga, lao ô tô tông thẳng vào bố chồng đang đứng mở cổng

Thời gian vừa qua, không ít vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra khi phụ nữ ngồi sau tay lái. Mới đây, một đoạn clip từ camera hành trình ghi lại cảnh cô con dâu đạp nhầm chân ga, lao xe thẳng vào bố chồng đang đứng mở cổng khiến không ít cư dân mạng sợ hãi.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Con dâu đạp nhầm chân ga, lao xe thẳng vào bố chồng

...

Theo đó, trong đoạn clip, cô con dâu đang ngồi trên ô tô và xin nhan từ đường để rẽ vào cổng nhà mình. Chiếc xe di chuyển rất từ từ, chậm rãi, hướng về phía cổng nhà.

Lúc này, bố chồng là người đang đứng sau cánh cổng để chuẩn bị mở cửa ra. Tuy nhiên, trong một giây phút luống cuống, cô con dâu không cẩn thận đạp nhầm chân ga.

Hậu quả là chiếc xe rồ lên hất tung cả cánh cổng bên ngoài, lao thẳng vào bố chồng và đâm rầm cả vào cửa gỗ ra vào ở trong nhà. Cô gái hoảng loạn, thất thanh kêu cứu còn anh chồng chỉ biết hô gọi cấp cứu trong tuyệt vọng.

Tác giả: Thanh Hương



Nguồn tin: phapluatbandoc.giadinh.net.vn