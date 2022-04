Khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới, mưa lớn diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Sáng 25/5, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai (PCTT), Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) chủ trì Hội nghị toàn quốc về công tác PCTT và TKCN năm 2022.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT, Chủ tịch Uỷ ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN chủ trì Hội nghị. (Ảnh: VGP/Đức Tuân)



Tại hội nghị, ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn cho biết: "Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 khả năng xuất hiện nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm: Mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ; trên biển có thể xuất hiện áp thấp nhiệt đới/bão với xác suất 40 - 60%".

Từ 26 đến 27/4 khả năng hình thành dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực phía Nam của Biển Đông. Dự báo khoảng ngày 29/4 đến 1/5 trên dải hội tụ nhiệt đới này khả năng hình thành các vùng xoáy thấp.

Từ 29/4 đến 2/5, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ nguy cơ xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to diện rộng; các tỉnh Trung, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ dự báo xuất hiện mưa, mưa rào và dông.

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới, mưa lớn. (Ảnh: TTXVN)



Trước khi đón đợt mưa rào và dông, từ 25-27/4, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-17 giờ.

Từ 25 đến 26/4, khu vực đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 50-60%. Thời gian nhiệt độ trên 35 độ C từ 13-16 giờ.

Bên cạnh đó, ngày 27-28/4, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Hà Nội từ 25-26/4 nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ C. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 50-60%. Thời gian nhiệt độ trên 35 độ C từ 13-16 giờ.

Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cho biết, thiên tai tuy không diễn ra dồn dập và khốc liệt như năm 2020, nhưng vẫn diễn biến phức tạp, bất thường ngay trong những tháng đầu năm 2022. Có thể kể tới mưa lũ lớn trái mùa kèm dông lốc trên diện rộng cuối tháng 3 đầu tháng 4 tại các tỉnh miền Trung; rét lịch sử cuối tháng 2 ở khu vực miền núi phía Bắc; động đất gia tăng cả về cường độ và tần suất tại huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum; bên cạnh ảnh hưởng của dịch COVID-19 tác động không nhỏ đến các hoạt động phòng chống thiên tai.

Ngoài ra, theo nhận định của Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, năm 2022 khả năng xuất hiện bão mạnh trái quy luật với khoảng 10-12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông. Lượng mưa trong năm có xu hướng gia tăng trên phạm vi toàn quốc, khả năng cao xảy ra hiện tượng mưa cực đoan.

Qua diễn biến thiên tai từ đầu năm đến nay, có thể thấy, thiên tai năm 2022 sẽ tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp và dị thường.

Sự dị thường của thời tiết đã được thể hiện ngay trong đợt mưa lũ lớn trái quy luật ngay giữa mùa khô, kèm theo dông lốc, sóng lớn tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa từ 30/3 đến 2/4 vừa qua. Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra từ đầu năm đến nay ước tính lên tới 2.400 tỷ đồng (gần bằng 1/2 thiệt hại về kinh tế do thiên tai gây ra năm 2021).

Tác giả: NGUYỄN HUỆ

Nguồn tin: Báo VTC News