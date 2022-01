Kết quả điều tra gây sốc: Ông Lê Tùng Vân có 3 con sau khi loạn luân với 2 con gái ruột

Theo nguồn tin của Vietanmet, hiện Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Long An vẫn đang tập trung lấy lời khai đối với nhiều người sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai hay có tên khác là Thiền am bên bờ vũ trụ tại ấp Lập Thành, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà.

Công an cũng đang thụ lý nhiều đơn tố cáo với nhiều nội dung khác nhau. Tố cáo chủ yếu nhắm đến người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai là ông Lê Tùng Vân (90 tuổi, quê An Giang).

Kết quả giám định cho hay, nhiều người sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai có quan hệ huyết thống với ông Lê Tùng Vân, trong đó có những đứa trẻ chỉ vài tuổi.

Kết quả điều tra ban đầu cũng xác định, ông Lê Tùng Vân có 3 con với ít nhất 2 người con gái ruột của ông.

Một nguồn tin nói rằng, "kết quả điều tra về loạn luân xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai khi công bố sẽ là… cú sốc lớn với cộng đồng. Vì đây là vấn đề liên quan đến những đứa trẻ nên cơ quan điều tra đang tiến hành rất thận trọng".

Ông Lê Tùng Vân và những đứa trẻ ở Tịnh thất Bồng Lai



Theo nguồn tin của PV Dân trí, cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An, Công an huyện Đức Hòa đã có một thời gian dài điều tra về những sai phạm tại Tịnh thất Bồng Lai. Qua quá trình xác minh, ông Vân có cuộc sống và mối quan hệ rất phức tạp với một số người trong Tịnh thất Bồng Lai.

Cụ thể: Vào năm 2014, bà Cao Thị Cúc (SN 1960) ngụ xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước về xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa mua gần 2.000 m2 nhà, đất. Sau đó, bà Cúc sửa chữa để làm điểm tu tại gia.

Năm 2015, ông Lê Tùng Vân ngụ phường 10, quận 6, TP.HCM chuyển về xã Hòa Khánh Tây sống chung với bà Cúc. Ông Vân và bà Cúc có mối quan hệ phức tạp. Thời điểm này, ông Vân nhận nuôi con nuôi với danh nghĩa làm từ thiện và tự thành lập Tịnh thất Bồng Lai, sau này đổi tên là Thiền am bên bờ vũ trụ.

Ông Vân và những người trong Tịnh thất Bồng Lai thường xuyên lên mạng kêu gọi từ thiện, gào thét đòi tự tử khi con nuôi rời khỏi Tịnh thất.

...

Từ năm 2015 đến nay, cơ sở Tịnh thất bồng lai đã có 18 người cư trú. Trong đó có 6 trẻ em và cả 6 trẻ đều có mẹ ruột cùng tạm trú, không phải trẻ mồ côi.

Điều bất ngờ là kết quả điều tra còn cho biết, nghi ngờ đa số trẻ em sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai đều là con cháu có quan hệ huyết thống với ông Vân. 5 trẻ em tại đây cũng khá nổi tiếng sau khi tham gia cuộc thi "Thách thức danh hài".

Công an Long An cho biết, quá trình điều tra đang tiến hành và sẽ sớm cung cấp thông tin đến báo chí, dư luận.

Tội loạn luân xử lý như thế nào? Trao đổi với PV PL &BĐ, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường - Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết: Trong vụ án "Tịnh thất Bồng lai", nếu cơ quan điều tra xác định Lê Tùng Vân phạm tội Loạn luân thì ông này sẽ bị truy cứu trách nhiệm theo Điều 184, Bộ luật hình sự 2015 với mức phạt tù từ 1 đến 5 năm. Ngoài ra, còn có các tình tiết tăng nặng như sau: - Trường hợp người bố hoặc ông mà ép buộc con, cháu từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 quan hệ tình dục thì không xử lý về tội loạn luân theo điều 184 BLHS mà xử lý về tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo điểm a, khoản 2, Điều 144 BLHS với hình phạt 7-15 năm tù. - Trường hợp quan hệ tình dục giữa những người có trực hệ ba đời mà tự nguyện nhưng nạn nhân từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thì sẽ bị xử lý theo điểm C, khoản 2, điều 145 BLHS với chế tài từ 3 năm đến 10 năm tù. - Còn trường hợp dùng vũ lực để tấn công ép buộc người cùng dòng máu về trực hệ quan hệ tình dục hoặc quan hệ tình dục với người dưới 13 tuổi thì sẽ bị xử lý về tội hiếp dâm với tình tiết định khung là có tính chất loạn luân và mức hình phạt sẽ rất nghiêm khắc với chế tài từ 7-15 năm tù.

Tác giả: PV

Nguồn tin: doanhnghieptiepthi.vn