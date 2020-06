Kết cục người phụ nữ sát nhân vì bị đổ bệnh lậu

Sáng 25/6, TAND tỉnh Hải Dương đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đinh Thị Then (31 tuổi, huyện Ninh Giang) về tội Giết người. Nạn nhân là anh Bùi Ngọc Th (40 tuổi, trú tại đội 9, thôn Vĩnh Xuyên, xã Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương).

Sau khi xảy ra sự việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Ninh Giang và lực lượng chức năng có mặt tại nơi xảy ra sự việc, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của những người liên quan và truy bắt đối tượng.

Tại phiên tòa, bị cáo Đinh Thị Then đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Trước đó, bị cáo đã tự nguyện bồi thường cho gia đình bị hại 75 triệu đồng.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Then 20 năm tù giam. Buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 119.200.000 đồng và phải cấp dưỡng cho 03 con của anh nạn nhân đến khi các cháu đủ 18 tuổi.

Đinh Thị Then tại buổi thực nghiệm hiện trường về hành vi sát hại tình nhân.

Theo nội dung vụ án, khoảng tháng 06/2019, Đinh Thị Then quen biết, nảy sinh tình cảm với anh Th làm nghề thầu thi công xây dựng công trình dân dụng gần nhà Then. Sau đó hai người này có quan hệ tình dục một số lần.

Ngày 27/08/2019, Then đi khám tại Trung tâm y tế huyện Ninh Giang thì phát hiện mình mắc bệnh lậu. Do chồng đang lao động ở nước ngoài nên Then nghĩ người lây bệnh cho mình là anh Th. Người phụ nữ này đã nhiều lần thông báo cho tình nhân biết và đề nghị anh này cho tiền chữa trị. Tuy nhiên anh Th không đưa và đồng thời cắt liên lạc.

Theo lời khai của chị Then nếu Th không đồng ý thì Then sẽ giết chết anh Th. Do không biết nhà anh Th nên chiều 23/10, Then đã hỏi, tìm và xác định được nhà ở của anh Th với mục đích sáng ngày hôm sau sẽ vào nhà để gặp, nói chuyện với anh Th.

Khoảng 4h 30 phút ngày 24/10/2019, Then mang theo một dao nhọn loại dao gọt hoa quả và điều khiển xe máy đến và dừng đỗ trước cửa cổng nhà anh Th. Do thấy cửa cổng đóng nên Then đã đứng ngoài cổng gọi anh Th, sau đó anh Th đi ra đứng ở khu vực sân.

Đinh Thị Then tại cơ quan Điều tra

Lúc này, Then đứng ngoài cửa cổng, còn anh Th đứng phía trong cửa cổng. Then yêu cầu nạn nhân phải có trách nhiệm đối với bệnh của mình nhưng anh Th không đồng ý và cũng không mở cửa cổng cho Then. Thấy vậy, Then đi vòng qua khu vực không có tường bao để vào sân nhà anh Th. Tại sân, Then và anh Th tiếp tục xảy ra mâu thuẫn.

Then muốn vào nhà anh Th để nói chuyện nhưng anh Th không đồng ý mà đuổi Then về, sau đó anh Th quay lại cửa nhà đóng kín cửa và cắm chìa khóa vào ổ khóa cửa phía ngoài. Do bực tức trước việc Th trốn tránh trách nhiệm, coi thường mình nên Then đã lấy dao cất giấu trong người, đâm liên tiếp vào người nạn nhân.

Ngay sau đó, Then rời khỏi hiện trường, còn anh Th được người thân phát hiện, đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trên đường đến bệnh viện. Ngày hôm sau, Then đến cơ quan công an để đầu thú.

Tác giả: Hồng Nhung (Tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Đất Việt