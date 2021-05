Kẻ dùng súng bắn tử vong 2 người tại Nghệ An đối diện mức án nào?

Vụ án Cao Trọng Phú (59 tuổi, xã Nghi Kim, TP Vinh) sử dụng súng tước đoạt 2 mạng người xảy ra sáng 30/4 là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ vì chuyện tranh chấp, làm ăn nợ nần mà dẫn tới hậu quả lớn.

Đối tượng Cao Trọng Phú tại cơ quan điều tra

Theo lời khai ban đầu của đối tượng, y đã sử dụng súng bắn liên tiếp vào 3 người khi giữa hai bên xảy ra cãi vã tại nhà y. Một người nhanh chân chạy thoát trước họng súng, 2 người còn lại gồm Nguyễn Quang Hưng (SN 1979, trú tại TP Vinh) và Đặng Ngọc Anh (SN 1956, trú tại TP Hồ Chí Minh) đã bị bắn tử vong tại chỗ. Dẫu gây ra án mạng nghiêm trọng, nhưng Phú vẫn cố thủ nhiều giờ trong nhà, sau gần 6 giờ kêu gọi đầu hàng, đối tượng mới chấp nhận buông súng, bị bắt giữ.

Xung quanh hành vi đặc biệt nghiêm trọng của Cao Trọng Phú, dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Vinh Diện - Trưởng VP Luật sư Vinh Diện và Cộng sự cho rằng: Trong lúc cãi nhau, nhóm người đến nhà Cao Trọng Phú chưa có hành vi tấn công nhưng Cao Trọng Phú đã dùng súng bắn chết 2 người là phạm tội giết người.

Hành vi của Cao Trọng Phú là đặc biệt nghiêm trọng, tước đoạt tính mạng của nhiều người là khách thể được pháp luật bảo vệ. Cao Trọng Phú phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự. Theo đó, do Cao Trọng Phú dùng súng bắn chết 2 người nên bị áp dụng tình tiết định khung tăng nặng là “giết 2 người trở lên” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự. Với hành vi trên, Cao Trọng phú có thể phải chịu hình phạt từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Mức hình phạt mà điều luật quy định đối với hành vi giết người của Cao Trọng Phú từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Mức hình phạt cụ thể của Cao Trọng Phú sẽ được Tòa án quyết định khi xét xử sau khi đánh giá tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Đối với khẩu súng thu giữ của Cao Trọng Phú, cơ quan điều tra sẽ trưng cầu giám định để xác định khẩu súng này là loại súng gì. Đây là khẩu súng mà Cao Trọng Phú đã cất giấu từ trước khi bắn chết 2 người. Nếu kết quả giám định xác định khẩu súng này là vũ khí quân dụng và Cao Trọng Phú không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép sử dụng thì Cao Trọng Phú còn bị khởi tố bị can về "Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng" theo quy định tại Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Về nội dung Nghi phạm có biểu hiện của bệnh hoang tưởng (như Công an Nghệ An có thông tin trên một số bài báo), Luật sư Diện cho rằng: Nếu quá trình điều tra, cơ quan điều tra có thể tiến hành trưng cầu giám định để xác định Cao Trọng Phú có bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình hay không. Nếu kết quả giám định xác định Cao Trọng Phú bị bệnh hoang tưởng dẫn đến hạn chế khả năng nhận thức hoặc điều khiển hành vi trong khi thực hiện hành vi phạm tội thì đây được coi là tình tiết giảm nhẹ.

Theo đó, Cao Trọng Phú sẽ được Tòa án áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “Người phạm tội là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình” theo quy định tại điểm q khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Đồng thời, quá trình điều tra, cơ quan điều tra sẽ điều tra làm rõ nhóm người đến nhà Cao Trọng Phú có hành vi trái pháp luật gây kích động về tinh thần cho Cao Trọng Phú dẫn đến Cao Trọng Phú thực hiện hành vi phạm tội hay không. Nếu nhóm người này (trong đó có các bị hại) có hành vi trái pháp luật gây kích động về mặt tinh thần cho Cao Trọng Phú thì Cao Trọng Phú có thể được xem xét áp dụng tình tiết “Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra” theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự để xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Quá trình đấu tranh, bắt giữ đối tượng của Công an tỉnh Nghệ An là thành tích hết sức đáng được ghi nhận. Bằng biện pháp nghiệp vụ, vừa mềm mỏng, vừa cứng rắn, lực lượng CA đã khiến đối tượng nguy hiểm, đang say máu phải giơ tay đầu hàng. Vừa bắt giữ được đối tượng nguy hiểm, vừa bảo đảm an ninh, an toàn cho lực lượng đó là điều mà Nhân dân hết sức ghi nhận.

Được biết, hôm nay (3/5) Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định khởi tố vụ án giết người đối với bị can Cao Trọng Phú (Nghi Kim, TP Vinh). Trước đó, vào ngày 30/4 bị can này đã sử dụng súng bắn tử vong 2 người tại nhà gây rúng động dư luận.

Theo đó, Quyết định khởi tố, lệnh tạm giam đã được Công an tỉnh Nghệ An tiến hành đối với Cao Trọng Phú (59 tuổi, xóm 7, xã Nghi Kim, TP Vinh) sau khi củng cố chứng cứ, lời khai ban đầu của đối tượng về hành vi sử dụng súng bắn tử vong hai người tại nhà vào sáng ngày 30/4.

