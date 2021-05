Kẻ dùng kiếm tấn công cảnh sát ở Hà Tĩnh đối diện mức án phạt nào?

Liên quan đến hành vi chống đối và dùng kiếm tấn công lại lực lượng CSGT ở Hà Tĩnh, Luật sư Phan Văn Chiều - Giám đốc Công ty luật TNHH Hà Châu (TP Hà Tĩnh) nhận định, qua đoạn video đã thể hiện việc hai cán bộ cảnh sát giao thông đang trong quá trình yêu cầu 2 đối tượng chấp hành hiệu lệnh dừng xe, xử lý hành vi vi phạm (không đội mũ bảo hiểm). Tuy nhiên, 2 đối tượng này không chấp hành mà rất manh động, có hành vi dùng dao, kiếm đe doạ, chống trả để trốn thoát, nhằm mục đích trốn tránh việc kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng.

Your browser does not support the video tag.

Trả lời VTC News, Luật sư Chiều cho hay: “Nếu vụ việc trên diễn ra trong thời điểm hai cảnh sát giao thông này đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông theo quy định thì ở đây hành vi chống đối, dùng dao, kiếm đe doạ, chống trả của 2 đối tượng trong đoạn video rõ ràng vi phạm pháp luật”

Theo Luật sư Chiều, hai đối tượng này có dấu hiệu của việc chống người thi hành công vụ quy định tại Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Luật sư Phan Văn Chiều - Giám đốc Công ty luật TNHH Hà Châu.



"Quy định tại Điều 330 Bộ luật Hình sự năm 2015, Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định về mức phạt đối với hành vi chống người thi hành công vụ như sau.

Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ, thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Bên cạnh đó, phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm: Có tổ chức; Phạm tội 2 lần trở lên; Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội; Gây thiệt hại về tài sản 50.000.000 đồng trở lên; Tái phạm nguy hiểm", Luật sư Chiều cho biết.

... Đối tượng Nhật rút kiếm và dao dọa chém vào người CSGT (ảnh cắt từ clip)



Được biết, một trong hai đối tượng nói trên vừa ra tù và trên người thường mang theo kiếm.

Như đã đưa tin, vào 9h ngày 27/5, khi đang tuần tra, lực lượng CSGT Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) phát hiện hai đối tượng điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, di chuyển tốc độ cao đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Hai đối tượng này đã không chấp hành hiệu lệnh của CSGT mà tiếp tục điều khiển xe chạy về hướng tổ dân phố 1 phường Hưng Trí (thị xã Kỳ Anh). Lúc này, Thượng uý Nguyễn Khánh Đạt và Thượng úy Thái Minh Phương đã đuổi theo, chặn đón, yêu cầu 2 đối tượng chấp hành dừng xe.

Sau khi bị CSGT buộc dừng xe, Trần Đình Vũ (điều khiển xe) rút chìa khóa còn Nguyễn Quốc Nhật nhảy xuống rút ra 1 thanh kiếm và 1 con dao cán dài vung lên dọa chém vào người Thượng úy Đạt. Sau đó, đối tượng Nhật tiếp tục vung kiếm dọa chém nhiều lần vào người cảnh sát.

Hai đối tượng rú ga bỏ chạy.



Ngay sau khi nhận được báo cáo, Công an thị xã Kỳ Anh đã triển khai lực lượng xác minh danh tính, tiến hành truy bắt 2 đối tượng.

Tác giả: TRỌNG TÙNG

Nguồn tin: Báo VTC News