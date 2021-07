Italia lo sợ UEFA 'chống lưng' để Anh vô địch EURO 2020

Tuyển Anh đã vượt qua Đan Mạch ở bán kết EURO 2020 sau quả penalty đầy tranh cãi trong hiệp phụ và đoạt vé vào chung kết gặp Italia. Raheem Sterling là cái tên được nhắc tới nhiều nhất bởi anh đã có pha ngã rất đẹp dù chịu tác động không mạnh từ hậu vệ phía Đan Mạch.

La Gazzetta dello Sport cùng nhiều tờ báo lớn khác ở Italia đã mô tả tác động tới Sterling trong pha bóng ở hiệp phụ "hoàn toàn không tồn tại", thậm chí tố cáo sự thiếu can thiệp của VAR bất chấp trọng tài đã tham khảo ý kiến từ đội ngũ này.

Hành trình để Anh vào chung kết cùng bị đặt nhiều nghi vấn khi 5 trong tổng số 6 trận đấu đã diễn ra trên sân Wembley (chỉ có duy nhất 1 trận Anh phải đá ở Rome), và trận chung kết cũng sẽ được tổ chức ở Wembley, biến EURO 2020 giống như giải đấu sân nhà của người Anh.

Truyền thông Italia cho biết họ e sợ Anh đang được UEFA chống lưng, tạo điều kiện lên ngôi vô địch EURO 2020 như một phần thưởng vì nỗ lực trong việc dẹp bỏ European Super League.

Trước đó, hồi tháng 4 vừa qua, cả làng túc cầu thế giới chấn động khi Super League được tuyên bố thành lập, bao gồm Big Six của Premier League là Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United và Tottenham cũng tham gia. Dù vậy, chỉ sau 48 giờ đồng hồ, giải đấu non trẻ này đã sụp đổ khi Big Six đồng loạt rút lui.

Thủ tướng Anh Johnson can thiệp giúp UEFA dẹp bỏ Super League

Thủ tướng Anh, Boris Johnson góp sức không nhỏ khi ông xắn tay tham gia vào việc phản đối giải đấu, khẳng định sẽ làm mọi thứ trong quyền hạn để Super League không thể phát triển. Điều này tất nhiên khiến UEFA rất hài lòng.

Italia sẽ chạm trán Anh ở chung kết EURO 2020 và với những gì đã diễn ra, đoàn quân của HLV Roberto Mancini có lý do để lo lắng.

Nói về đối thủ sắp tới, trung vệ đội trưởng Giorgio Chiellini của Italia cho hay: "Tôi cũng nghĩ Anh sẽ là ứng viên nghiêm túc vô địch EURO 2020. Họ có chất lượng, sức mạnh và tổ chức. Họ có thể chơi không đẹp nhưng rất khó để đánh bại.

Anh đã vào tới bán kết World Cup, cộng thêm việc đoán Anh vào chung kết là dễ dàng bởi họ có tới 6/7 trận được thi đấu trên sân nhà Wembley. Anh không chỉ có mình Kane xuất sắc mà còn có các cầu thủ chạy cánh nữa. Họ có Jack Grealish, Jadon Sancho, Marcus Rashford, Dominic Calvert-Lewin và Phil Foden.

Đây sẽ là một trận đấu tuyệt vời, không đội nào sợ hãi và chúng tôi đều tôn trọng lẫn nhau".

