Hyundai Accent bất ngờ giảm sâu nhất kể từ khi ra mắt, giá mới chưa đến 400 triệu đồng

Theo khảo sát của phóng viên, các phiên bản của Hyundai Accent hiện đang được đại lý áp dụng chương trình ưu đãi lên đến hơn 37 triệu đồng.

Trong đó, 3 phiên bản 1.4MT Tiêu chuẩn, 1.4 MT và 1.4 AT được giảm 35,1 triệu đồng so với giá niêm yết, riêng phiên bản 1.4 AT Đặc biệt giảm 37,1 triệu đồng. Như vậy, sau khi áp dụng ưu đãi giá xe Hyundai Accent chỉ còn từ 391 – 505 triệu đồng.

Bên cạnh việc giảm giá, khách hàng mua Accent tháng 10/2021 cũng được tặng bọc vô lăng, thảm chân cao su, nước hoa treo xe và thẻ dịch vụ 5 triệu đồng.

Được biết, đây là mức giảm lớn nhất được ghi nhận kể từ khi Hyundai Accent bản mới ra mắt tới nay. Trong tháng 9/2021, mẫu sedan cỡ B Accent tiếp tục là xe bán chạy nhất của Hyundai với doanh số 1.392 xe. Cộng dồn từ đầu năm, đã có hơn 13.000 chiếc Accent đến tay người tiêu dùng Việt.

... Ảnh minh họa.



Hyundai Accent 2021 sở hữu thiết kế hiện đại, trẻ trung cùng với những trang bị nội thất thực dụng như: màn hình cảm ứng 8 inch có tích hợp camera lùi, hệ thống giải trí có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto hay vô-lăng tích hợp hệ thống điều khiển hành trình.

Cung cấp sức mạnh cho Hyundai Accent 2021 là khối động cơ Kappa 1.4L MPI với công suất cực đại 100 mã lực và mô-men xoắn cực đại 132Nm. Đi cùng với đó là 2 tuỳ chọn hộp số, bao gồm hộp số tự động 6 cấp Shiftronic và hộp số sàn 6 cấp.

Các trang bị an toàn trên xe bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân bổ lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), cân bằng điện tử (ESC), kiểm soát thân xe (VSM), hệ thống chống trộm Immobilizer, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), cảm biến lùi và 6 túi khí.

Tác giả: Minh Ngọc

Nguồn tin: Nhịp sống kinh tế