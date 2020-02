Hy hữu: Xe con vắng chủ trôi tự do trên đường tông 1 người tử vong

Vụ TNGT xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 28-2, trên đường Tôn Đức Thắng (phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông).

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe con mang BKS: 47A-074.90 do một phụ nữ (chưa rõ danh tính) điều khiển. Khi chiếc xe đi đến đoạn đường Tôn Đức Thắng, người phụ nữ đậu xe bên đường rồi đi vào cửa hàng Viettel. Lúc này xe con bất ngờ trôi tự do hơn 20m rồi tông vào xe máy mang BKS: 48H1-073.86 do chị N.V.N. (SN 1984, ngụ huyện Đắk Song) đang đi trên đường Tôn Đức Thắng. Hậu quả, vụ tai nạn khiến chị N. tử vong khi đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông cấp cứu.

Theo một số nhân chứng, do người phụ nữ trong lúc đậu xe quên kéo thắng tay nên chiếc xe trôi tự do rồi gây ra vụ TNGT đáng tiếc.

