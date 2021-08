Hung thủ sát hại tài xế taxi Lạc Hồng 'bể nợ' lô đề, cá độ bóng đá

Như Gia đình Việt Nam thông tin trước đó, khoảng 17h05 phút chiều 19/8, người dân địa phương bàng hoàng phát hiện thi thể một tài xế taxi nằm bên Quốc lộ 7B (đoạn qua xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn), trên cổ có vết cắt sâu, máu chảy lênh láng.

Tài xế taxi bị sát hại tại khu vực vắng vẻ

Cách thi thể nạn nhân không xa là chiếc taxi của hãng Lạc Hồng BKS 37A-506.53, có nhiều vết máu trên ghế lái. Thông tin ban đầu, có thể tài xế taxi khi đang lái xe thì bị tấn công bất ngờ, cố mở cửa xe tháo chạy được một quãng đường ngắn thì gục xuống.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phối hợp với Công an huyện Anh Sơn tức tốc vào cuộc điều tra, tung trinh sát truy lùng kẻ thủ ác. 11h trưa 20/8, đối tượng gây ra vụ trọng án là Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1987, trú xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn, Nghệ An) bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một ngọn đồi thuộc huyện Anh Sơn. Hung khí gây án là con dao nhọn được đối tượng vứt lại cũng đã được tìm thấy cách hiện trường 200m.

Hiện trường vụ trọng án chấn động dư luận xứ Nghệ

CQĐT thông tin, đối tượng Nguyễn Văn Hùng khai nhận do vướng chuyện nợ nần nên trưa 18/8 đã lên gặp người nhà ở xã Cẩm Sơn (huyện Anh Sơn) để vay tiền nhưng không được. Bí quá làm liều, ngày 19/8 hung thủ mang theo 1 con dao gọt hoa quả và tìm lái xe taxi để thực hiện hành vi cướp tài sản lấy tiền trả nợ.

...

Khoảng 14h55 phút, đối tượng gọi xe taxi của hãng Lạc Hồng do anh Đặng Đình Tài (sinh năm 1985, trú xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn) điều khiển. Đối tượng điều nạn nhân đi theo tuyến đường Quốc lộ 7B đến gần khu vực nghĩa địa vắng người qua lại và dùng dao uy hiếp để cướp tài sản. Bị nạn nhân chống cự quyết liệt hắn đã ra tay sát hại nam tài xế rồi bỏ trốn.

Đối tượng Nguyễn Văn Hùng cùng hung khí gây án

Thông tin từ địa phương nơi đối tượng cư trú, Nguyễn Văn Hùng có tiệm sửa xe máy riêng tại địa bàn, đã có vợ và 2 con nhỏ. Khoảng thời gian gần đây Hùng đóng hẳn tiệm sửa xe, rời khỏi địa phương do mang trên mình một khoản nợ lớn, bị nhiều người đòi nợ gắt gao.

Chính quyền địa phương cùng nhiều người làng cho hay, Nguyễn Văn Hùng hay lô đề, cá độ bóng đá, cờ bạc. Đối tượng đã vay tiền của rất nhiều người, thậm chí vay nặng lãi của một số thành phần xã hội đen.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: giadinhonline.vn