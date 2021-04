HS mầm non song ca "địa ngục trần gian..." trong Hội thi bé khỏe - bé ngoan

Ngày 4/4, trao đổi với PV Dân trí, bà Nguyễn Trần Mộng Huyền - Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Sen (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), xác nhận đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội về hai trẻ mầm non hát ca khúc có nội dung không phù hợp lứa tuổi diễn ra tại trường.

Trẻ mầm non hát ca khúc không phù hợp ngay trên sân khấu Hội thi Bé khỏe - Bé ngoan (Ảnh cắt từ clip).



Bà Huyền cho biết, từ ngày 24 - 27/3 vừa qua nhà trường tổ chức Hội thi Bé khỏe - bé ngoan. Vào ngày 27/3 diễn ra phần thi tài năng cho các bé và trong thời gian Ban giám khảo lên phòng chấm điểm, ký giấy khen để trao giải sau đó thì có hai cháu bé được phụ huynh cho lên sân khấu hát ca khúc "Thiên đàng".

"Ban giám hiệu lên phòng chuẩn bị công tác trao giấy khen cho các bé đoạt giải thì hai cháu bé lên sân khấu hát. Lúc đó, giáo viên ở lại quản lý lớp học cũng không dừng kịp thời tiết mục này. Ba ngày sau khi clip các cháu hát bài người lớn đăng trên mạng xã hội được nhà trường phát hiện thì đã mời giáo viên lớp học lên để chấn chỉnh, yêu cầu rút kinh nghiệm", bà Huyền cho hay.

Cũng theo bà Huyền, hai bé hát trên sân khấu là các bé đều dự thi Hội thi Bé khỏe - bé ngoan của trường và ca khúc này các cô giáo của trường không ai dạy cho các bé mà có thể các bé tự học ở nhà.

"Ban đầu đoạn clip được đăng lên Tiktok với nội dung ghi là "giờ giải lao của các bé" nhưng sau đó đoạn clip lại được đăng trên Facebook nhưng không ghi nội dung này nữa khiến nhiều người hiểu nhầm là các bé dự thi ca khúc đó", vị Phó Hiệu trưởng lý giải.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, nhà trường đã có báo cáo với lãnh đạo Phòng GD&ĐT về sự việc trên.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ngắn khoảng 1 phút ghi lại hai bé mầm non biểu diễn trên sân khấu Hội thi Bé khỏe - bé ngoan của trường Mầm non Hoa Sen với ca khúc "Thiên đàng"; ở phía dưới sân khấu là sự cổ vũ nhiệt tình của người lớn và các học sinh mầm non khác.

Các cháu hát và đọc rap rất nhuần nhuyễn ca khúc này nhưng ca từ của bài hát không phù hợp với lứa tuổi mầm non: "Thiên đàng dành cho anh ông trời dẫn lối. Đi tới trước cổng trời miệng anh nhả khói. Anh biết nơi này từng là khu anh sống. Tiên nữ đâu hết rồi? Mau đưa anh vào trong. Địa ngục trần gian anh không thể ở. Từ chối Satan làm nó mắc cỡ. Không theo kẻ xấu, lũ quỷ không tha thứ…".

Ngay sau khi clip đăng tải đã có hai luồng ý kiến trái chiều. Phần cho rằng các bé bộc lộ năng khiếu ca hát từ bé nhưng số đông khác lại cho các bé hát những ca khúc "người lớn" ngay trên sân khấu Bé khỏe - bé ngoan là phản cảm, không đúng với môi trường giáo dục và không hợp với lứa tuổi đang còn nhỏ.

