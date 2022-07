'Hot girl sơn cước' mặc đồ bó sát, hồn nhiên nhảy uốn éo trước mặt bố khiến dân mạng tranh cãi

Hot TikToker Yona Cươn là cái tên không hề xa lạ trên nền tảng mạng xã hội TikTok. Nhờ gương mặt xinh xắn cùng nụ cười dễ thương, cô nàng được dân mạng ưu ái đặt cho biệt danh "hotgirl sơn cước".

Nhưng thời gian gần đây, cô nàng hot girl này lại liên tục khiến cộng đồng mạng tranh cãi vì sản xuất những đoạn clip với nội dung không phù hợp cùng bố mẹ.

Your browser does not support the video tag.



Clip: 'Hot girl sơn cước' mặc đồ bó đét, hồn nhiên nhảy uốn éo trước mặt bố khiến dân mạng tranh cãi

Đặc biệt là đoạn clip nữ TikToker mới đăng tải gần đây. Trong đó, cô nàng mặc một bộ đồ bó sát, phần áo cũng được thiết kế ngắn cũn cơn để khoe trọn đường cong của cơ thể. Đáng chú ý, Yona không ngần ngại nhảy những động tác uốn éo, "tạo sóng" không phù hợp ngay trước mắt bố của mình. Ông cũng là người cầm máy quay, quay lại đoạn clip trên cho con gái.

...

Ngay sau khi đăng tải lên mạng xã hội, dân tình đã nhao nhao vào bình luận bày tỏ quan điểm bức xúc. Hầu hết mọi người đều cảm thấy xấu hổ thay cho cô nàng TikToker khi diện đồ bó sát, nhảy nhót phản cảm trước mặt bố. Có người cho rằng kể cả khi hai bố con rất thân thiết thì nữ TikToker cũng không nên làm những clip có nội dung tương tự. Mọi người khuyên cô gái nên tạo ra những sản phẩm nội dung nhân văn hơn, không nên cố tình tạo "drama" để câu tương tác.

Cô nàng chuộng những đồ bó sát khoe trọn đường cong cơ thể

Song, số khác lại dễ tính hơn, khi nhận xét gia đình cô nàng hot TikTok này rất yêu thương, gần gũi nên họ mới thoải mái quay clip cùng nhau. Mọi cũng không cần quá áp đặt suy nghĩ của bản thân vào người khác.

Đây không phải là clip đầu tiên của Yona gây phản ứng trái chiều từ người xem. Trong nhiều clip khác, cô gái cũng có những hành động không phù hợp trước mặt bố mẹ và bị cộng đồng mạng chỉ trích. Tuy nhiên, thay vì rút kinh nghiệm, cô gái này lại chẳng đề tâm và tiếp tục sản xuất những nội dung gây tranh cãi. Hiện đoạn clip trên của Yona đã bị cô nàng tắt tính năng bình luận.

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: saostar.vn