Hợp tác xã ở Hà Tĩnh bị xử phạt gần 400 triệu đồng vì xả thải trái quy định

Trước đó, đường dây nóng của Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được phản ánh về việc Hợp tác xã Nuôi trồng thủy sản và Du lịch Bảo An Phú nuôi tôm (địa chỉ thôn Xuân Phú, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) xả nước thải trực tiếp ra biển, nước thải ô nhiễm bốc mùi hôi thối nhiều năm nay khiến người dân vô cùng bức xúc.



Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Môi trường, ngày 21/7/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với UBND huyện Kỳ Anh, UBND xã Kỳ Xuân tiến hành kiểm tra, lấy mẫu đánh giá chất lượng nước thải tại dự án và lập biên bản.



Với kết quả lấy mẫu phân tích, UBND tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 3761/QĐ-XPVPHC ngày 06/11/2020 đối với Hợp tác xã Bảo An Phú tổng số tiền 392 triệu đồng về hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn ra môi trường.

Hợp tác xã Nuôi trồng thủy sản và Du lịch Bảo An Phú nơi bị lực lượng chức năng phát hiện sai phạm



HTX Nuôi trồng thủy sản và Du lịch Bảo An Phú (gọi tắt là HTX Bảo An Phú) do bà Nguyễn Thị Lục làm giám đốc, bị phạt tiền 280 triệu đồng về hành vi xả nước thải có chứa thông số môi trường thông thường (H2H vượt 8,18 lần) vào môi trường vượt quy chuẩn về chất thải từ năm lần đến dưới mười lần trong trường hợp thải lượng nước thải 100m3/ngày (24 giờ) đến dưới 200m3/ngày (24 giờ) quy định tại Điểm h Khoản 5 Điều 13 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP.



Ngoài mức phạt chính 280 triệu đồng, UBND tỉnh Hà Tĩnh áp dụng mức phạt tăng thêm 30% của mức phạt tiền đối với hành vi nêu trên với thông số NH4+ vượt quy chuẩn kỹ thuật 2,18 lần (tương đương 84 triệu đồng) và 10% của mức phạt tiền đối với hành vi nêu trên với thông số BOD5 vượt quy chuẩn kỹ thuật 1,16 lần (tương đương 28 triệu đồng), quy định tại Khoản 7 Điều 13 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP.



Tổng mức xử phạt hành chính đối với Hợp tác xã Nuôi trồng thủy sản và Du lịch Bảo An Phú là 392 triệu đồng.



Được biết, Khu nuôi tôm của HTX Bảo An Phú tại vùng Khe Ngâm có tổng diện tích mặt nước khoảng 1,1 ha với 9 ao nuôi, 1 ao xử lý nước cấp và 1 ao xử lý nước thải (cải tạo từ ao nuôi, chia làm 3 ngăn lắng). Bên cạnh đó, việc hoạt động nuôi tôm của HTX Bảo An Phú tại vùng Khe Ngâm chưa được cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất theo quy định.

Tại thời điểm kiểm tra (cuối tháng 7/2020), HTX đang thả nuôi cả 9 ao. Nước thải từ các ao nuôi được thu về ao xử lý, sau đó thoát ra bể lắng bằng bê tông thể tích khoảng 40m3 rồi theo đường ống nhựa dài 300m, chảy ra biển Kỳ Xuân với lưu lượng 100m3/ngày đêm.



“Để đánh giá chất lượng nước thải, đoàn đã chỉ đạo Trung tâm Quan trắc TN&MT lấy mẫu nước thải sau xử lý (từ đường ống trước khi xả ra biển). Kết quả phân tích cho thấy, nước thải có 3/9 thông số vượt giá trị giới hạn theo quy chuẩn cho phép”, một lãnh đạo thanh tra Sở TN&MT Hà Tĩnh cho biết.



Đi kèm quyết định xử phạt hành chính, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Hợp tác xã Nuôi trồng thủy sản và Du lịch Bảo An Phú phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn 3 tháng. Sau khi khắc phục xong phải báo cáo kết quả khắc phục về UBND tỉnh Hà Tĩnh và Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh để kiểm tra, giám sát.



