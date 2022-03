Vấn nạn bạo lực học đường liên tiếp xảy ra khiến dư luận bức xúc. Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh hai nhóm nữ sinh cấp 3 ở Hà Giang đánh nhau đang được chia sẻ trên các diễn đàn.

Sự việc được cho xảy ra vào ngày 21/3, tại bờ hồ Nặm Đăm, Quản Bạ, Hà Giang. Đoạn clip khoảng 1 phút ghi lại cho thấy, một nữ sinh bị nhóm bạn xông vào đá, tát thẳng mặt. Sau đó, hai nhóm nữ sinh khoảng hơn chục người xông vào nhau xô xát. Hai bên đều rất hung hăng, giật tóc, tát nhau túi bụi. Sự việc thu hút rất đông các học sinh khác.

Hơn chục nữ sinh lao vào hỗn chiến, nhóm nam sinh quay clip, reo hò cỗ vũ "giật tóc đi, hay lắm"

Đáng chú ý, rất nhiều nam sinh chứng kiến nhưng không có hành động can ngăn mà còn đứng quay clip, reo hò cỗ vũ nhiệt tình cho hành vi bạo lực. Ngay say khi đăng tải, đoạn clip đã khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc.

Nhiều ý kiến chỉ trích hành động côn đồ của nhóm nữ sinh, số khác bất bình trước sự thờ ơ, ủng hộ của những nam sinh có mặt tại hiện trường.



Tác giả: Thiên Thanh

Nguồn tin: phapluat.suckhoedoisong.vn