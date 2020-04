Hơn chục người hỗn chiến trong khu dân cư, 1 nạn nhân tử vong

Ngày 7-4, Công an quận 12 đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Nạn nhân là Đồng Hà Nhật C. (18 tuổi, ngụ quận 12). C. tử vong sau vụ hỗn chiến ở khu dân cư Tân Nhã Vinh (phường Thới An, quận 12).

Công an xác định C. mâu thuẫn trên mạng với Lâm Thành Long (16 tuổi) và một nhóm thanh niên khác ngụ cùng địa phương nên hẹn nhóm của Long ra khu vực dân cư Tân Nhã Vinh để giải quyết.

Long đi cùng Lâm Nhật Hào (22 tuổi) và khoảng 10 người khác đến điểm hẹn. C. cũng rủ thêm bốn người đi cùng.

Tới nơi, hai nhóm thanh niên nói chuyện một lúc thì lao vào đánh nhau. Lâm Nhật Hào được cho là dùng kéo đâm vào tay và sườn trái của C. khiến nạn nhân ngã gục.

Dù được nhóm bạn đưa đến bệnh viện 115 cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên Cường đã tử vong trên đường. Về phần nhóm đối thủ, thấy nạn nhân nguy kịch đã nhanh chân bỏ trốn.



Tác giả: NGUYỄN TÂN

Nguồn tin: Báo PL TP HCM