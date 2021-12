Hỗn chiến trong đêm, một nam thanh niên bị đâm tử vong

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ ngày 13/12, tại xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) xảy ra vụ hỗn chiến, nhóm thanh niên đâm chém nhau.

Hậu quả vụ hỗn chiến khiến anh Trần Quốc Đ. (SN 1997, trú tại xã Xuân Lộc) tử vong tại chỗ và anh Lê Ngọc Th. (trú tại xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn) bị thương nặng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc khiến 1 người tử vong tại chỗ

Nhận được tin báo, Công an xã Thọ Dân, Công an huyện Triệu Sơn và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường, thu thập chứng cứ và thực hiện công tác khám nghiệm đồng thời truy bắt nghi phạm gây án.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

