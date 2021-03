Hơn 20 thanh niên mang đao, mã tấu hẹn nhau ra công viên để "quyết đấu"

Ngày 1/3, Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) cùng UBND huyện đã tổ chức trao giấy khen đột xuất cho cá nhân, tập thể có thành tích ngăn chặn kịp thời các băng nhóm chuẩn bị hỗn chiến tại xã Tam An.

Theo đó, có 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc, gồm: Đội Điều tra tổng hợp, Công an xã Tam An, Thượng úy Nguyễn Quốc Vương, Thượng úy Đỗ Song Toàn - Cán bộ Đội Điều tra tổng hợp, Thiếu tá Nguyễn Đình Nam - Trưởng Công an xã Tam An và Thượng úy Trần Quang Tuyến - Cán bộ Công an xã Tam An đã vinh dự nhận được giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phát hiện ngăn chặn kịp thời các băng nhóm mang theo hung khí đến chuẩn bị "hỗn chiến" tại xã Tam An, huyện Long Thành.

Các đối tượng có liên quan trong vụ hỗn chiến bị công an bắt giữ



Trước đó, vào đêm 31/12/2020, Công an xã Tam An nhận được tin báo về một cuộc "hỗn chiến" sắp xảy ra tại công viên thuộc ấp 4, xã Tam An, giữa các nhóm thanh niên trên 20 người đem theo nhiều hung khí như túyp sắt, mã tấu, đao tự chế.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an xã Tam An đã nhanh chóng báo cáo lãnh đạo Công an huyện Long Thành để chỉ đạo, tăng cường lực lượng tiến hành ngăn chặn.

Lúc này, toàn bộ lực lượng Công an xã Tam An phối hợp cùng đội nghiệp vụ Công an huyện Long Thành đã tiến hành mật phục quanh khu vực công viên Tam An. Khoảng 23h ngày 31/12/2020, có gần 20 thanh niên mang theo hung khí đi xe máy đến tụ tập tại công viên Tam An.

Số vũ khí mà lực lượng chức năng thu giữ được từ các đối tượng



Khi các đối tượng đang chuẩn bị xông đến đánh, chém nhau thì lực lượng chức năng liền ập đến khống chế, bắt giữ. Phát hiện sự xuất hiện của lực lượng công an, các đối tượng vội vứt vũ khí rồi lên xe máy bỏ chạy tán loạn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã rà soát, sàng lọc các đối tượng có liên quan. Liên tục 22 giờ đồng hồ, các trinh sát đã lần mò theo các dấu vết và bắt giữ được các đối tượng có liên quan.

Qua đó, đã có 17 đối tượng tham gia trong vụ hỗn chiến bị bắt giữ. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

