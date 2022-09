Học sinh lớp 3 nguy kịch vì ngã từ tầng hai trường học xuống đất

Khoảng 7h15 sáng nay (22/9), sau khi đến Trường Tiểu học Ích Hậu (xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) , em Nguyễn Đức T. (8 tuổi, học sinh lớp 3) đứng chơi cùng một số bạn tại lan can tầng 2. Sau đó, em này bất ngờ ngã từ tầng 2 xuống đất.

Phát hiện sự việc, các giáo viên trong trường đã đưa em T. đến Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh để cấp cứu trong tình trạng hôn mê, đa chấn thương.

“Khi đứng chơi tại đây do trời mưa, lan can bị trơn khiến em học sinh này bị rơi từ tầng 2 xuống đất nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Khu vực lan can tầng hai này cao khoảng 1,1m. Hiện vụ việc công an đang điều tra làm rõ”, một lãnh đạo UBND xã Ích Hậu thông tin.

Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, bệnh nhân được nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, sức khoẻ tiên lượng xấu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tác giả: Hoài Nam

Nguồn tin: Báo Tiền Phong