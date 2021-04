Học sinh được phép chuyển trường từ tư thục về công lập

Quy định cho phép học sinh chuyển trường từ ngoài công lập về công lập hoặc trong cùng hệ thống. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn



Bạn đọc đặt câu hỏi: Tôi đang có 2 con, 1 bé học lớp 3 và 1 bé học lớp 7 một trường quốc tế tại TPHCM. Hiện tại, do điều kiện kinh tế gia đình, tôi muốn chuyển 2 cháu về học trường công lập có được không?

Về các câu hỏi này, PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Vân - cộng tác viên của Công ty Luật TNHH Kim Phụng và Cộng sự - trả lời như sau:

Với cháu đang học Tiểu học, Điều lệ trường Tiểu học (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 4.9.2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã quy định cụ thể Điều 35, khoản 1: Học sinh được chọn trường học hoặc chuyển đến học trường khác ngoài địa bàn cư trú, nếu trường đó có khả năng tiếp nhận.

Hồ sơ học sinh chuyển trường gồm: Đơn xin chuyển trường của Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh; Học bạ; Thông tin về tài liệu học tập (tại trường đang học), tiến độ thực hiện chương trình, bảng tổng hợp kết quả đánh giá rèn luyện và học tập của học sinh theo quy định. Kế hoạch giáo dục cá nhân đối với học sinh khuyết tật (nếu có).

Đối với cháu đang học trung học cơ sở quy định có khác hơn một chút. Cụ thể, trong Điều lệ trường trung học cơ sở và trung học phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28.3.2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) tại Điều 39 "Quyền của học sinh", mục 2 ghi: Được quyền học chuyển trường khi có lý do chính đáng theo quy định hiện hành.

...

Đối tượng chuyển trường là học sinh chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ. Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc có lý do thực sự chính đáng để phải chuyển trường.

Việc chuyển trường được thực hiện khi kết thúc học kỳ I của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới. Trường hợp ngoại lệ về thời gian do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đến xem xét, quyết định.

Hồ sơ, thủ tục chuyển trường trung học cơ sở gồm: Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký, Học bạ (bản chính), Bằng tốt nghiệp cấp học dưới (bản công chứng), Bản sao giấy khai sinh, Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp, Giấy giới thiệu chuyển trường do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp trung học cơ sở), Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp trung học phổ thông) nơi đi cấp (trường hợp xin chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác).

Trong hồ sơ cần thêm: Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có), Hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc quyết định điều động công tác của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến với những học sinh chuyển nơi cư trú đến từ tỉnh, thành phố khác, Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình.

Như vậy, trong trường hợp của bạn, cả hai cháu đều có thể xin chuyển đến một trường công lập để học, nếu trường bạn xin chuyển đến có khả năng và đủ điều kiện tiếp nhận.

Tác giả: HUYÊN NGUYỄN

Nguồn tin: Báo Lao Động