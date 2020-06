Hoảng hồn phát hiện nam thanh niên tử vong bí ẩn trong nhà vệ sinh sau bến xe Mỹ Đình

Khu vực hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến



Thông tin ban đầu, vào khoảng 15h ngày 23/6, 6, người dân phát hiện nam thanh niên độ tuổi khoảng 28-32 tuổi tử trong tư thế nằm gục xuống sàn nhà vệ sinh công cộng cạnh bến xe Mỹ Đình thuộc phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Ngay sau đó, người dân nhanh chóng trình báo sự việc đên cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại phong tỏa hiện trường để điều tra về vụ việc.

Ông Lý Trường Sơn, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình, cho hay khu vực phát hiện thi thể nằm ngoài khuôn viên của bến xe.

Lãnh đạo Công an phường Mỹ Đình 2 cho biết vụ việc không có dấu hiệu của án mạng.

"Chúng tôi đang chờ kết quả khám nghiệm để xác định nguyên nhân tử vong của người này", chỉ huy công an phường cho hay.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Trước đó, chiều 20/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với VKSND tỉnh và Công an huyện Hớn Quản tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiến hành xác định danh tính thi thể được phát hiện tại một thác nước tại xã Thanh An, huyệnHớn Quản.

Thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, một người dân đi kiểm tra vườn thì tá hỏa phát hiện thi thể một người đang nổi trên mặt nước của thác nước gần vườn.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan đã có mặt tại hiện trường.

Tại hiện trường, thi thể được xác định là nam giới, khoảng 40 - 50 tuổi. Nạn nhân tử vong trong tư thế nằm úp mặt xuống nước, trên người mặc áo thun màu cam, thi thể đang trong quá trình phân hủy.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày (20.6), anh Được (20 tuổi, ngụ xã Thanh An) đi kiểm tra vườn thì tá hỏa phát hiện thi thể một người đang nổi trên mặt nước của thác nước gần vườn.

Tác giả: Thủy Tiên (T/h)

Nguồn tin: Tạp chí ĐS&PL